Bombers i excavadores per evitar que un autocar bolqués
L'autocar ha caigut amb la roda del darrera a una rasa d'un camí rural i perillava de tombar-se
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Manresa
Una dotació de Bombers i un parell de retroexcavadores han treballat aquest dilluns al matí per evitar que un autocar bolqués en un camí rural del terme d'Artés. Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt.
Quan han arribat els Bombers han vist que el conductor i tot el passatge es trobava bé, i estaven fora del vehicle. El bus ha caigut amb la roda del darrere a una rasa del camí de la Vall, que porta d'Artés a la casa de Colònies de la Ruca, al terme d'Avinyó. Els Bombers han assegurat l'autobús i han mirat d'estabilitzar-lo amb l'ajuda d'una retroexcavadora. Quan això s'ha aconseguit, una segona retro ha ajudat a retornar el vehicle a terra ferma, cosa que s'ha pogut fer sense incidents.
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