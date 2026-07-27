Denuncien un motorista que circulava a 180 km/h per la C-55 al terme de Súria
En una setmana, els Mossos de la Regió centre han denunciat 30 conductors de motocicleta per excés de velocitat
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motociclista per circular a 180 per hora per la carretera C-55 al terme de Súria. Va ser el dissabte passat quan els agents van detectar aquest conductor, un home de 32 anys, que durant un control de velocitat al punt quilomètric 46,2, circulava a 180 km/h, en un punt on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h, de manera que el conductor circulava al doble del límit establert.
Per això va ser denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible. Els agents van aturar el conductor per comunicar-li la denúncia.
Aquesta ha estat potser la més destacada de la trentena de denúncies que els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit del Sector de Manresa han posat en la darrera setmana, entre els dies 20 i 26 de juliol, quan es va dur a terme una nova edició del dispositiu PREMOT, un operatiu en què s’intensifiquen els controls de trànsit per tal de prevenir l'accidentalitat del col·lectiu motorista. Durant el dispositiu es van denunciar un total de 30 conductors de motocicleta per excés de velocitat i es van interposar 24 denúncies més per diferents infraccions a la normativa de trànsit.
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