Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
Aquest dilluns es compleix un mes sense notícies del Braulio Gómez, després que marxés d'una masia de Callús on acabava d'arribar
Aquest dilluns fa un mes que va desaparèixer Braulio Gómez Delgado, un home d'El Viso, a Còrdova, que va assistir a una activitat de grup a la masia de Mas Gras, a Callús, i del qual no se n'ha sabut res més des que en va marxar. Encara avui hi ha qui surt a buscar pels voltants de la masia, però la recerca fa temps que ha passat al terreny de la investigació, sense que, de moment, hi hagi cap més pista.
Qui és el desaparegut?
La persona que fa un mes va desaparèixer és Braulio Gómez Delgado, un electricista cordovès de 61 anys resident a El Viso, a la província de Còrdova. Té 61 anys, està divorciat i té un fill de 19 anys. L'home, que vestia pantalons curts esportius en el moment de la desaparició, fa 1,57 metres d'alçada, és de constitució prima i cabell gris. És atlètic i molt esportista, una persona que surt a córrer cada dia.
Què hi feia aquest home a Callús?
Després de tallar amb l’última parella, el Braulio es va inscriure en un programa d’intervenció emocional que porten dos guies catalans: una dona que ha estudiat Comunicació Audiovisual i un home que és enginyer, que són parella. En el programa hi participen persones de tot Espanya que comparteixen un currículum sentimental dolorós. El Braulio ja havia participat en diversos treballs i cursos en línia, i havia anat a trobades a Madrid i a València, perquè dues o tres vegades a l’any el programa inclou un retir de cap de setmana. L’últim va ser a la masia Mas Gras, de Callús.
Com van ser les hores prèvies a la desaparició?
El Braulio va sortir de Còrdova de matinada el 26 de juny. Era divendres, i tenia previst arribar a la tarda a Callús per a començar les activitats de grup. Però va tenir problemes mecànics amb el cotxe i va haver de tornar, arreglar el vehicle precipitadament i tornar a sortir. Va arribar a Callús molt tard, cap a les vuit, es va perdre i des de Manresa va demanar ajuda per trobar el Mas Gras. Finalment, va arribar a la masia nerviós i molt alterat.
Quina era la teràpia quan es va ajuntar amb el grup?
Aquella nit hi havia dos exercicis previstos, i en el segon, que es feia en una sala de la masia, els participants havien de fer una respiració guiada intensa portant un antifaç. Segons explicava la terapeuta, és "una tècnica dura que invalida la part conscient per connectar amb la inconscient i fa sortir records i ferides". En Braulio, encara tens pels problemes del viatge, es va trobar malament, es va asseure en un racó i es va començar a atabalar, sobretot, per la música. Finalment, va decidir abandonar la sala.
Com va marxar?
L’home va agafar una ampolla d’aigua, les claus del cotxe, i va sortir de la casa dient que no es quedaria a dormir. Va agafar les claus, però no el cotxe. Ni tampoc el telèfon mòbil que, com tots els dels membres del retir, els havien deixat apartats en un cistell. Tampoc se'n va endur la cartera, que estava dins del cotxe. Eren prop de la una de la matinada de divendres a dissabte. Malgrat que era de nit, es va ficar al bosc, desatenent la terapeuta que el va cridar repetides vegades.
I després?
El grup va seguir la seva dinàmica, pensant-se que l'home ja tornaria, que necessitava reflexionar. Els responsables de la trobada van trigar 48 hores a trucar al 112. Ho van fer diumenge al vespre, en acabar la trobada, i quan van veure que el Braulio no havia tornat. Després de l’avís, i durant diversos dies, bombers, policies i agents rurals van portar a terme dispositius per pentinar la zona que van resultar infructuosos. Es van portar gossos i un helicòpter, però sense resultat. Una recerca sobre el terreny que alguns han mantingut a títol personal, però que ara ja s'ha acabat, i queda en el terreny de la investigació, i a l'espera que aparegui algun indici. El cas entra en una via morta.
La família
Els familiars del Braulio Gómez retreuen als organitzadors que tardessin tant a avisar de la desaparició. Quan els Mossos els van avisar, el fill, de 19 anys, i la seva mare, exparella del desaparegut, van pujar a Callús per recollir el cotxe i els objectes personals. Abans havien donat permís als policies de trencar el vidre de cotxe per poder accedir a la documentació que es trobava a l'interior. Uns dies més tard, el germà i un cunyat de l'home van tornar a ser al lloc, i van visitar Mas Gras acompanyats pels Mossos. Van enganxar cartells per la zona, i van marxar cap a casa, conscients que la recerca és molt difícil. Però, "no perdem l'esperança", deia Eloy Gómez, el germà. Aquests dies és la festa major d'El Viso, i la família "ho està portant fatal".
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