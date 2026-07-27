Monistrol de Montserrat inaugura el nou Biblioaccés després del seu tancament durant la pandèmia
El nou equipament inclou espais de lectura, estudi i coworking
El servei està situat a la plaça del Bo-bo, número 5, i obrirà de dilluns a diumenge
Monistrol de Montserrat va inaugurar aquest diumenge 26 de juliol el Biblioaccés, "un nou espai per llegir, estudiar i compartir coneixement", situat a la plaça del Bo-bo, número 5. El nou equipament obrirà de dilluns a diumenge i disposa d'un espai de lectura familiar, una sala d'ordinadors i una sala d'estudi i de coworking. L'acte inaugural va cloure amb un petit vermut per "celebrar aquest nou equipament", concebut perquè "tothom pugui gaudir de la lectura, l'estudi i el treball en un entorn modern, còmode i obert a la ciutadania".
La posada en marxa del Biblioaccés permet restablir un servei bibliotecari estable al municipi després que l'anterior espai tanqués l'any 2020 arran de la pandèmia. Des d'aleshores, Monistrol de Montserrat només ha disposat del servei del Bibliobús La Mola. Tot i aquesta reobertura, l'objectiu del consistori continua sent recuperar una biblioteca municipal.
La Biblioteca Municipal Antoni Estatuet va donar servei a la població entre els anys 1985 i 2007, quan va tancar a causa de la manca de recursos econòmics. Per garantir un servei bibliotecari al municipi es va crear un Biblioaccés, que va funcionar fins al 2020. Des d'aleshores, l'únic servei ha estat el Bibliobús La Mola, que s'atura cada dijous, de 15:30 a 18:30 hores, a la plaça de la Font Gran. Tal com va assenyalar el consistori el febrer de l'any passat, es tracta d'un servei "molt apreciat per tota la població lectora, però ens queda curt".
Una segona vida per a 5.000 llibres
L'antiga Biblioteca Antoni Estatuet va obrir excepcionalment les portes el cap de setmana del 15 i 16 de febrer de 2025 per regalar els prop de 5.000 llibres del seu fons bibliogràfic. L'objectiu era donar una segona vida als exemplars abans de destinar l'espai a les entitats del municipi. Els llibres no s'han incorporat al nou Biblioaccés perquè estaven descatalogats. La iniciativa va anar a càrrec de l'Ajuntament amb la col·laboració de la Plataforma Volem una Biblio, creada el 2020 per reclamar la recuperació d'una biblioteca al municipi.
En aquell moment, l'arxiver de Monistrol, Enric Ansó, va explicar a Regió7 que "actualment no tenim un espai per guardar aquests llibres com toca i creiem que donar-los una segona vida mitjançant la ciutadania i els agents locals és la millor opció". Abans del repartiment, el consistori va fer una tria prèvia del fons i va conservar les obres vinculades a la història i el patrimoni locals, com també els exemplars que podien ser útils per al nou Biblioaccés.
El fons incloïa novel·les, llibres infantils, obres d'història i de ciències naturals, entre moltes altres temàtiques. També hi havia primeres edicions molt valorades pels col·leccionistes, una dotzena d'edicions diferents del Quixot o diverses novel·les il·lustrades de Julio Verne. A més, es va repartir material de difusió municipal descatalogat, com pòsters turístics i de la Fira de la Coca i el Mató o de Romeus, i samarretes, bosses i pins amb l'escut del municipi.
L'Ajuntament manté com a objectiu la construcció d'una nova biblioteca municipal. De fet, ja disposa d'un estudi de la Diputació de Barcelona que planteja ubicar el futur equipament a Cal Pla, amb un pressupost estimat d'1,5 milions d'euros. Tot i això, el projecte continua pendent de trobar el finançament necessari. En aquest context, el nou Biblioaccés es planteja com un pas previ cap a aquest objectiu. Tal com va afirmar l'alcaldessa, Núria Carreras, el febrer del 2025, aquest espai "és una manera de començar a potenciar que puguem tenir una biblioteca en un futur".
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