El Parc Prehistòric de les Coves del Toll rep la visita dels Serveis Territorials de la Catalunya central
Durant la visita, els representants van conèixer de primera els projectes educatius de l'indret per acostar la prehistòria als alumnes
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Regió7
Manresa
El Parc Prehistòric de les Coves del Toll va rebre la visita dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d’Educació, en el marc d’una reunió de coordinació territorial.
Durant la trobada, van conèixer de primera mà els serveis educatius del Parc Prehistòric de les Coves del Toll. Marta Fàbrega, gerent del museu, els va acompanyar en una visita, en la qual es va realçar la importància del potencial educatiu de l'indret, concebut com un espai únic per apropar la prehistòria i el patrimoni a escoles i instituts de tot el territori.
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