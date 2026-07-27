Sant Fruitós posa en valor el producte de la terra i de proximitat en la 13a Tomacada
L'organització fa un bon balanç de la festa però en vol repensar el format per atreure més hortolans
Regió7
El tomàquet i els productes de la terra i de proximitat han tornat a ser protagonistes aquest cap de setmana a Sant Fruitós de Bages en una nova edició de la Tomacada, la tretzena, que ha tingut una bona acollida malgrat el descens del nombre d'hortolans presents a la festa, que es mirarà de reimpulsar amb nous incentius.
La programació d'enguany comptava amb diverses activitats per a tots els públics, des d'una xerrada sobre el cultiu del tomàquet, fins a un taller infantil per decorar una bossa de roba, o visites guiades als horts de La Sagrera prèvies al sopar popular per posar en valor aquest producte.
Un dels moments més esperats de la jornada va ser el lliurament dels premis dels concursos de la Tomacada. El premi al tomàquet més pesat, amb una peça d'1,320 quilos, va ser per a Dolors Muñoz, que va rebre un lot de productes de Cal Fusteret. La mateixa participant també va obtenir el premi al tomàquet més original, escollit per votació popular, i va ser obsequiada amb un vermut per a dues persones i una ampolla de vi de la DO Pla de Bages, gentilesa del Nou Celler.
Pel que fa al concurs de cistelles, el guardó a la cistella més original va recaure en Valentín Ocaña, que va rebre un menú per a dues persones al restaurant Cal Ladis.
Tot i la bona acollida de les activitats programades, des de l’organització es posa de manifest la necessitat de repensar el format de la festa, ja que enguany la participació d’hortolans ha estat més reduïda que en anteriors edicions.
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