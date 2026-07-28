Castellbell i el Vilar cedeix a la Generalitat els terrenys per fer possible l'ampliació del CAP
El consistori posa a disposició del Departament de Salut la parcel·la on es construirà l'extensió del Centre d’Atenció Primària en un termini màxim de cinc anys
Regió7
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha completat el darrer tràmit administratiu necessari per fer efectiva la cessió dels terrenys al Departament de Salut on s'ha de construir l'ampliació del Centre d'Atenció Primària (CAP) del municipi.
La cessió es formalitzarà els pròxims dies i permetrà transferir la titularitat de la finca al Servei Català de la Salut perquè pugui impulsar el projecte d'ampliació del CAP. Els terrenys cedits corresponen a la parcel·la adjacent on s'ubica el centre sanitari, al carrer Rosa d'Abril, amb una superfície de 1.066 m², després d'haver-ne regularitzat la situació cadastral i registral. El solar manté la qualificació urbanística d'equipament comunitari destinat a ús sanitari, fet que permet executar-hi el nou projecte assistencial.
Amb aquest acord, el Servei Català de la Salut assumeix la titularitat del terreny amb el compromís de destinar-lo a la construcció de l'ampliació del CAP en un termini màxim de cinc anys. Un cop executat el projecte, l'ús sanitari s'haurà de mantenir durant, com a mínim, trenta anys, tal com estableix el document administratiu. En cas que aquest compromís no es complís, la finca revertiria a l'Ajuntament.
La cessió dels terrenys representa un pas determinant perquè el Departament de Salut pugui avançar en la planificació i l'execució del projecte d'ampliació del CAP, una actuació llargament reivindicada pel municipi que permetrà ampliar les instal·lacions actuals i adaptar-les a les necessitats assistencials presents i futures de la població.
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha destacat que "amb aquest darrer tràmit l'Ajuntament compleix el compromís adquirit amb el Departament de Salut i amb la ciutadania. Ara correspon al Servei Català de la Salut continuar amb el desenvolupament del projecte perquè el municipi pugui disposar d'un CAP més ampli, modern i preparat per donar resposta al creixement de la població".
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa