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El Centre Excursionista del Bages corona el cim del Mont-roig

La sortida es va dur a terme en el marc del repte dels 100 cims, que a l'estiu s'ha desplaçat cap al Pirineu

El Centre Excursionista del Bages fa el cim del Mont-roig, de 2.864 m.

El Centre Excursionista del Bages fa el cim del Mont-roig, de 2.864 m. / CECB

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Regió7

Manresa

El Centre Excursionista Comarca de Bages va coronar el Mont-roig, de 2.864 metres, a l’Alt Àneu, en el marc del repte dels 100 cims, que a l'estiu s'ha desplaçat cap al Pirineu. Sortint de les bordes de Quanca a Tavascan, el grup va remuntar per la Roia de Mollàs fins els llacs de la Gallina, on van passar la nit i, l’endemà, van fer cim.

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