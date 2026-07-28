El Centre Excursionista del Bages corona el cim del Mont-roig
La sortida es va dur a terme en el marc del repte dels 100 cims, que a l'estiu s'ha desplaçat cap al Pirineu
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Regió7
Manresa
El Centre Excursionista Comarca de Bages va coronar el Mont-roig, de 2.864 metres, a l’Alt Àneu, en el marc del repte dels 100 cims, que a l'estiu s'ha desplaçat cap al Pirineu. Sortint de les bordes de Quanca a Tavascan, el grup va remuntar per la Roia de Mollàs fins els llacs de la Gallina, on van passar la nit i, l’endemà, van fer cim.
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