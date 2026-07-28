Cremen contenidors industrials a un polígon de Súria
El foc es va estendre als marges vegetals però no va arribar a cap de les naus properes
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Manresa
Uns contenidors industrials es van incendiar ahir dilluns al vespre a Súria. El foc es va iniciar prop de les 20.27 hores, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís, al polígon industrial de La Pobla. Els Bombers de la Generalitat van desplaçar tres dotacions que hi van treballar fins passades les 21 hores.
Les flames es van centrar en dos contenidors, que van quedar calcinats, i es van arribar a estendre als marges vegetals propers. Poc més de mitja hora després de l'avís, el cos d'emergències va acabar d'extingir el foc, que no va arribar a causar afectacions a cap de les naus industrials del polígon.
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