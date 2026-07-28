El ple del Consell Comarcal del Bages reclama la recuperació dels trens semidirectes
Els consellers també aproven presentar al·legacions al PLATER
Regió7
El ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat en el darrer ple, aquest dilluns, dues mocions centrades en «qüestions estratègiques per al futur de la comarca». Són la recuperació immediata dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona, i la presentació d'al·legacions al PLATER en defensa «d'un model de transició energètica sobirana que garanteixi una planificació equilibrada del territori».
La primera moció aprovada reclama a la Generalitat, Renfe i Adif la recuperació immediata dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona, amb l'objectiu de «millorar la connexió ferroviària de la comarca amb l'àrea metropolitana i donar resposta a una reivindicació històrica del territori». El text recorda que entre els anys 2014 i 2022 aquest servei ja va funcionar amb sis circulacions diàries, tres per sentit, reduint els temps de trajecte en hores punta. Tot i que el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 preveu recuperar-lo, el Consell Comarcal considera que «no és acceptable ajornar aquesta millora fins al 2040» i reclama que «s'incorpori al calendari d'actuacions del període 2027-2030».
La moció també insta les administracions competents a «impulsar una prova pilot de serveis semidirectes a l’R4 nord, desplegar un pla específic de fiabilitat de la línia mitjançant actuacions en manteniment, senyalització, catenària, gestió d'incidències i puntualitat, i accelerar les infraestructures necessàries per reduir els temps de trajecte». El Consell Comarcal defensa que «una connexió ferroviària més competitiva és imprescindible per reduir la dependència del vehicle privat, facilitar l'accés a la feina i als estudis, reforçar la competitivitat econòmica de la comarca i avançar cap a una mobilitat més sostenible. Una comarca amb el pes demogràfic, industrial, universitari i social del Bages no pot quedar al final del calendari de les millores ferroviàries». La iniciativa es va aprovat per unanimitat.
Una transició energètica planificada i amb consens territorial
El ple també va aprovar una moció en defensa d'una transició energètica sobirana i per instar la Generalitat a «revisar el plantejament actual del PLATER». El text reclama un model de desplegament de les energies renovables «més planificat, progressiu i adaptat a la realitat de cada territori, que prioritzi els espais ja transformats i les comunitats energètiques locals, que protegeixi el sòl agrari i garanteixi un repartiment més just dels costos i beneficis de la transició energètica». Entre els acords aprovats, el Consell Comarcal presentarà al·legacions al PLATER durant el període d'exposició pública per incorporar les demandes dels municipis i defensar «una planificació territorial més equilibrada i consensuada, en un context en què nombrosos ajuntaments han expressat la seva preocupació pel plantejament actual». La moció va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups comarcals i l'abstenció de GfP.
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