La Policia Local de Sant Fruitós anuncia que farà més controls de velocitat
Es farà una campanya especialment intensa del 3 al 9 d’agost, a diferents punts del municipi
La Policia Local de Sant Fruitós de Bages desplegarà, del 3 al 9 d’agost, un dispositiu específic de control de velocitat en diferents punts del municipi amb l’objectiu de reduir el risc d’accidents i protegir la seguretat de tots els usuaris de la via pública.
Aquesta actuació s’emmarca dins les accions coordinades amb el Servei Català de Trànsit per combatre un dels principals factors de risc en la sinistralitat viària, la velocitat excessiva o inadequada. Per això, els agents establiran controls amb radar en diversos trams del municipi.
Les infraccions per excés de velocitat poden comportar sancions econòmiques importants i la pèrdua de punts del permís de conduir, i en els casos més greus poden constituir un delicte contra la seguretat viària. Cal recordar que els principals límits de velocitat dins del municipi són de 30 km/h en vies urbanes, excepte aquells trams degudament senyalitzats amb un límit diferent.
La reducció de la velocitat no només disminueix la probabilitat d’accidents i la seva gravetat, sinó que també contribueix a reduir el soroll i les emissions contaminants, millorant la qualitat de vida al municipi.
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