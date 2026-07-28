L'avaria d'un camió provoca retencions quilomètriques durant una hora a la C-55
L'incident ha tingut lloc a Sant Vicenç de Castellet i ha obligat a desviar la circulació per la C-16
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L'avaria d'un camió ha provocat retencions quilomètriques aquesta tarda a la C-55, a l'alçada de Sant Vicenç de Castellet. L'incident ha tingut lloc a les 17:55 hores, al punt quilomètric 21. En conseqüència, durant una hora, s'ha registrat a la via una cua de fins a 2 quilòmetres en sentit nord.
Durant la resolució de la incidència s'han efectuat desviaments per la C-16.
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