Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
El sinistre obliga a mobilitzar els efectius d'emergències i rescat
Regió7
Un treballador ha mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria, segons han confirmat a Regió7 els Mossos d'Esquadra. El sinistre ha obligat a mobilitzar els equips d'emergències i rescat.
Malgrat que encara no han transcendit els detalls de l'incident, el tipus d'activitat que s'hi porta a terme ha motivat el desplegament d'efectius. L'activitat s'ha aturat a l'interior del recinte miner i s'ha fer sortir tots els treballadors.
Les empreses dedicades a aquesta activitat estan legalment obligades a aplicar abundants i estrictes mesures de seguretat. No obstant això, a vegades es desenvolupen accidents que causen danys i, en el pitjor dels supòsits, víctimes.
Tal com es coneguin les circumstàncies del sinistre de Súria, Regió7 anirà actualitzant la informació.
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