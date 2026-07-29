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Un treballador mort en un accident a la mina de Súria

El sinistre obliga a mobilitzar els efectius d'emergències i rescat

Un mort en un accident a la mina de Súria

Un mort en un accident a la mina de Súria

Oscar Bayona

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Eduard Font Badia

Regió7

Súria / Manresa

Un treballador ha mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria, segons han confirmat a Regió7 els Mossos d'Esquadra. El sinistre ha obligat a mobilitzar els equips d'emergències i rescat.

Malgrat que encara no han transcendit els detalls de l'incident, el tipus d'activitat que s'hi porta a terme ha motivat el desplegament d'efectius. L'activitat s'ha aturat a l'interior del recinte miner i s'ha fer sortir tots els treballadors.

Les empreses dedicades a aquesta activitat estan legalment obligades a aplicar abundants i estrictes mesures de seguretat. No obstant això, a vegades es desenvolupen accidents que causen danys i, en el pitjor dels supòsits, víctimes. 

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Tal com es coneguin les circumstàncies del sinistre de Súria, Regió7 anirà actualitzant la informació.

Interior de les mines de potassa de Súria en una imatge d'arxiu

Interior de les mines de potassa de Súria en una imatge d'arxiu / Arxiu/ACN/Nia Escolà

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