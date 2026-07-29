La baixada d'andròmines aquàtiques i el carnestoltes d'estiu, les activitats més destacades de la Festa Major de Navarcles
L'Ajuntament programa gairebé una quarentena d'actes entre els dies 11 i 16 d'agost per a tots els públics
Regió7
Navarcles ha fet públic el programa de la seva festa major d'enguany, que se celebrarà des del dimarts 11 d'agost fins al diumenge 16. En un any on es mantenen la majoria d'actes respecte a l'any passat, hi ha algunes novetats, com la nova Matinal Juvenil i la Matinal de Teixits. Les activitats més esperades tornaran a ser, com ja és habitual, el carnestoltes d'estiu del dijous i la baixada d'andròmines aquàtiques de divendres. En total, una trentena llarga d'activitats pensades per a tota mena de públics, des dels infants i joves als més grans.
Abans dels actes pròpiament de festa major, durant els dies 31 de juliol i 1 i 2 d'agost es farà el Live Music Navarcles a la Font Nova, que enguany arriba a la desena edició. La festa l'obrirà, el dimarts 11, la Cursa de vigília de Festa Major, que es durà a terme al vespre, al Complex Esportiu Tres Pins. El Desperta Navarcles!, amb una traca de 110 metres, començarà la jornada de dimecres, seguit d'un taller de circ i el ja clàssic joc de la residència. A la tarda, festa de l'escuma i una de les novetats, el taller de sardanes. Ja al vespre, es durà a terme una nova edició del Vitast a la Planota.
El dijous al matí hi haurà la Caminada Navarclina i la nova Matinal Juvenil de Festa Major. També la matinal de teixits a la residència. Ja a la tarda, serà el torn del Carnestoltes d'estiu, que començarà a mitja tarda amb Jordi Callau i la Disco Balla-la i acabarà, després de la rua i el sopar de festa major, amb el concert a càrrec de la Mitjanit. Els més matiners de divendres podran fer la matinal esportiva per a tota la família i, durant tot el dia, el torneig de pàdel. Ja ben entrat el matí, Ball a la Residència, amb en Pep i la Maria José, i el repic de campanes de les 12 del migdia. A la tarda, el Llac s'omplirà per viure la baixada d'andròmines aquàtiques, i mentrestant, Aquafest al Pla de Cal Tàpies. Al vespre, Nit de Tapeo i rua nocturna, amb la presència del gegant boig i la ja habitual Baixada de Croquetes. Tancaran el dia el concert de Les Gamberres i DJ Gonzalvez.
El dissabte al matí se celebraran dues activitats clàssiques de la festa major, el concurs de pesca infantil i el torneig de partides ràpides d'escacs, que enguany arriba a la catorzena edició. També es durà a terme una jornada de jocs tradicionals per grans i menuts. Al migdia, el Concurs de Paelles, i ja a la tarda, es farà un Escape Room al carrer i la tradicional ballada de gegants. Al vespre hi haurà el Navarcles amb Gust de Vi +, acompanyat de la cinquena edició del Concurs de duets i/o solistes amateurs. La jornada de dissabte es tancarà amb els concerts de The Aguatekes i DJ Nito.
Diumenge, l'atenció tornarà al concurs de pesca, ara per joves i adults. Pels petits, nova edició de la Fira de la Quitxalla al pavelló i, tot seguit, el vermut de festa major. Ja al vespre, de nou el pavelló serà la seu del Concert de Festa Major, amb Xarop de Nit, i el Bingo a la navarclina. A les deu es farà el castell de focs, i seguidament, ball de final de festa major al pavelló. Per tancar la festa, i com ja és tradició, la remullada nocturna a les piscines municipals.
El Quit, el personatge de la festa
Enguany, el cartell ha estat inspirat pel personatge de la Festa Major 2026, escollit en un concurs de dibuixos que en el que van participar diversos infants del municipi. El personatge, fet per Maia Olmedo, és un mosquit anomenat Quit.
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