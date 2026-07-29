Els companys del jove miner mort a Súria es mostren "consternats" per l'accident
Súria decreta dos dies de dol oficial per l'accident mortal a la mina de Cabanasses
El comitè d'empresa de la mina de Súria ha emès un comunicat en el qual diuen que estan "totalment consternats pel terrible desenllaç del succés ocorregut en la nostra mina i des d'aquí traslladem el nostre més sentit condol als familiars i amics de la víctima". També volen agrair "encaridament totes les mostres de suport i solidaritat que han anat arribant en aquestes hores des de diferents àmbits".
David Sibila, president del comitè d'empresa d'ICl Iberia, ha dit que "avui és dia de lamentar-nos per la mort del Pau, que era un noi que es feia amb tothom, molt maco", i demà ja serà hora de "reunir-se amb l'empresa i intentar esbrinar què ha fallat". A partir d'aquí, "ja prendrem decisions". En aquest sentit, el comunicat que ha emès el comitè diu que "la gravetat de l'accident ens obliga a parar esment, amb el màxim rigor per part nostra, a les diferents investigacions que s'estan duent a terme, tant en l'àmbit intern com a nivell dels organismes competents de control de l'administració i per part de les autoritats. I és justament quan culminin aquestes recerques quan per part d'aquest òrgan s'emetran les valoracions oportunes al respecte, a més d'exigir responsabilitats si de les mateixes es derivés qualsevol mena d'irregularitat per alguna de les parts".
CCOO d’Indústria de Catalunya també s'ha pronunciat sobre l'accident, amb una nota en la qual, a més de lamentar profundament l’accident mortal, i traslladar tot seu el suport i condol a la família, diuen que "exigeixen a la direcció d’ICL Iberia que es posin totes les mesures necessàries i es faci un correcte manteniment de les instal·lacions de la mina per garantir la seguretat de totes les persones que hi treballen, ja que aquest no és el primer accident greu que es produeix".
Per la seva banda, l’Ajuntament de Súria ha declarat dos dies de dol oficial per l’accident mortal, una declaració de dol oficial que serà vigent dijous 30 i divendres 31 de juliol. A conseqüència del dol oficial, les banderes de la Casa de la Vila onejaran a mig pal. D’altra banda, durant la sessió ordinària del Ple Municipal, que ha estat convocada per a aquest dijous 30 de juliol, es farà un minut de silenci per expressar el condol de tota la Corporació per aquest tràgic accident. En un comunicat, l'Ajuntament de Súria expressa el seu condol i la seva solidaritat a familiars, companys, amistats i a tot el col·lectiu miner. En aquest sentit, l'activitat de l'exposició 'Pit & Tip', prevista per a avui dimecres 29 de juliol a les 19.00 h al Casinet del Poble Vell, ha estat ajornada a causa de la declaració de dol oficial.
També l'Ajuntament de Santpedor ha fet una publicació a xarxes socials en la qual expressen el condol a família i amics per la pèrdua de Pau Simon Garcia, "un jove molt estimat al poble". I la pàgina web de l'entitat municipal descentralitzada de Sant Martí de Torroella, on va néixer el miner, també ha publicat una nota de condol.
A xarxes, les reaccions de condol per la mort del jove treballador van des de Front Nacional Bages - Berguedà, que ha emès un comunicat en el qual demanen que "és imprescindible que es depurin totes les responsabilitats necessàries" per "aquesta pèrdua irreparable que torna a posar de manifest la duresa i els riscos extrems a què s'enfronten diàriament els treballadors del sector", fins a Comunistes del Bages, USO Indústria, CGT Catalunya, la CUP Nacional, o fins i tot, Antonio Maíllo, coordinador Federal d'Izquierda Unida.
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