ERC Sant Fruitós reclama celeritat en la reurbanització de l'entorn del nou CAP
El principal partit a l'oposició en aquest Ajuntament retreu al govern de Gent fent Poble que encara no hagi impulsat un projecte impulsat sota el mandat del govern republicà
Regió7
ERC Sant Fruitós, que és el principal partit a l'oposició a l'Ajuntament d'aquesta localitat, reclama al govern municipal de Gent fent Poble que executi sense més demora les obres de reurbanització de l’entorn del nou CAP, inaugurat recentment, perquè entén que "és un projecte necessari per garantir uns accessos segurs, ordenats i dignes a un dels equipaments més importants del municipi".
ERC recorda que durant el mandat anterior, amb els republicans al capdavant del govern municipal, es va impulsar i es va fer el seguiment del projecte del nou CAP davant la Generalitat, i en paral·lel, l’Ajuntament va treballar i va deixar preparada la proposta de reurbanització de la vorera i de l’espai públic situat davant del centre sanitari.
L’actuació preveia reordenar i traslladar els contenidors, millorar l’accés dels vianants, reservar espai per a les ambulàncies i per als vehicles dels professionals sanitaris, millorar el pas de vianants i dignificar el conjunt de l’espai amb una nova ordenació urbana i la incorporació d’arbrat. El partit lamenta que, més de tres anys després d'aquesta proposta, l’espai exterior continuï pendent d’adequació i les obres encara no hagin començat.
Des d’ERC considerem que aquesta demora és difícilment justificable. El govern anterior va fer la feina de planificació i preparació del projecte, i la Generalitat ha complert construint i posant en servei el nou centre sanitari. Ara correspon al govern municipal assumir la seva responsabilitat i completar la transformació de l’entorn. “Un equipament sanitari nou mereix uns accessos segurs, accessibles i ben ordenats. No té cap sentit tenir el CAP en funcionament i mantenir durant tant temps l’espai exterior pendent d’adequació”, assenyala ERC Sant Fruitós.
El partit sosté que la manca d’execució d’aquest projecte afecta especialment les persones grans, els usuaris amb mobilitat reduïda, els professionals sanitaris, els serveis d’emergència i el conjunt de veïns que utilitzen diàriament aquest espai.
Per tot plegat, els republicans demanen al govern municipal que expliqui públicament en quin estat es troba el projecte, si disposa de partida pressupostària i quin és el calendari previst per a la licitació i l’inici de les obres. “El govern municipal arriba tard. Han passat més de tres anys i l’actuació continua sense començar. Cal deixar enrere la inacció i executar una obra que ja fa massa temps que hauria d’estar acabada”, conclou ERC.
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