La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada
Les inspeccions es realitzen de manera periòdica arran del darrer accident d'ara fa tres anys, on tres persones van perdre la vida a causa d’un despreniment
El conseller de presidència, Albert Dalmau, ha confirmat que la mina de Cabanasses havia passat una revisió de seguretat el passat 21 de juliol. Dalmau ha lamentat la mort del jove de 26 anys que ha perdut la vida aquest dimecres a les instal·lacions, i ha destacat que "ara cal deixar treballar al comitè de seguretat de la mina, al departament d'indústria i als mossos d'Esquadra que investiguen què pot haver passat aquest matí a la mina, entre 750 i 900 metres de profunditat".
Aquestes inspeccions es realitzen de manera periòdica després del darrer accident d' ara fa tres anys. Dalmau ha destacat la feina dels cossos de seguretat, i dels serveis d'atenció psicològica, que han atès companys de la mina i també la família de la víctima.
Per la seva banda, l'alcalde de Súria, Albert Coberó, ha destacat que "avui torna a ser un dia trist pel poble, que és un poble miner, i encara que la víctima no era veí de Súria, la seva família tenia vinculació minera des de feia molts anys", en referència al fet que el pare del Pau Simon, el jove mort d'aquest matí, també és treballador de la mina.
El CEO d'ICL Ibèria, Alberto Serfaty, ha fet una breu declaració en la qual ha donat "el condol a la família i companys de la víctima", i ha dit que "immediatament ens hem posat a investigar les causes que poden hacer provocat aquest trist accident". Ho ha dit en una compareixença davant la premsa sense armes preguntes.
A tres quarts i cinc de tres de la tarda abandonava les instal·lacions de la mina el cotxe fúnebre amb les restes del jove de 26 anys.
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