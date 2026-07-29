La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
La mina de Cabanasses, a Súria, ha estat l'escenari de l'últim accident laboral mortal, incrementant el balanç de víctimes a la comarca
La mort aquest dimecres de Pau Simon, jove bagenc de 26 anys, en un accident laboral mentre treballava a la mina de Cabanasses, a Súria, eleva fins a set les vides que s'ha cobrat la minera al Bages en els darrers onze anys. I des del 1990, són 24 els miners morts.
L'últim accident mortal abans del d'avui va tenir lloc el matí del 3 de desembre del 2023, també a Cabanasses, i hi van perdre la vida tres persones: els geòlegs Oscar Molina, de Sant Joan de Vilatorrada, Victoriano Pineda, d’Alacant, i Daniel Álvarez, de Colòmbia. Els dos primers, d’entre 28 i 29 anys, eren treballadors de l’empresa i el tercer, de 31 anys, estava estudiant a la UPC de Manresa.
Els tres professionals es trobaven a uns 900 metres de profunditat revisant la seguretat d’una nova galeria abans que els miners hi iniciessin els treballs d’extracció de potassa. Durant aquesta inspecció rutinària, part del sostre va col·lapsar i els va caure al damunt una roca del sostre de grans dimensions (el que es coneix com a llis en l’argot miner), que els va atrapar, provocant la seva mort.
L'any passat, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Manresa va acordar el sobreseïment provisional de la causa en considerar que no existien indicis suficients de delicte i que el sinistre es va produir per un despreniment «sobtat i imprevisible» de la roca.
L'any 2020 va ser doblement tràgic. La matinada del 4 de juny, Pau Camp, manresà de 45 anys i fill del compositor Manel Camp, va morir a la mina de Vilafruns, a Balsareny, en caure-li a sobre un llis, igual que en l'accident del 2025. I pocs dies després, el 25 del mateix mes, a la mateixa mina, Ángel Mielgo Raposo, de 55 anys i veí de Puig-reig, va morir sorprès per un despreniment. El sinistre es va produir a la cinta transportadora de Vilafruns, que es va desprendre.
Reculant més enrere, el 2015, a Vilafruns mateix, el navassenc Sergi Font Vilardell, va perdre la vida als 26 anys mentre feia tasques de manteniment en caure-li a sobre una roca despresa de la galeria on es trobava.
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