Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
Propietari de S3 Fit Zone, compaginava el projecte esportiu que tenia amb el seu cosí amb la feina a la mina de Cabanasses
“Era un jove molt estimat al poble”. Amb aquestes paraules, l’Ajuntament de Santpedor ha volgut lamentar la mort de Pau Simón, el jove de 26 anys que ha perdut la vida aquest dimecres en un accident a la mina de Cabanasses de Súria. Nascut a Sant Martí de Torroella, Simón havia teixit també un vincle estret amb Santpedor, on el gener passat va fer realitat un projecte molt personal: obrir un gimnàs. No era només un negoci, sinó la resposta a una necessitat que ell mateix havia viscut en primera persona.
Treballador de la mineria, coneixia de prop què significa tenir uns horaris difícils de compaginar amb l’esport. Per això, amb el seu cosí van decidir crear S3 Fit Zone, obert les 24 hores. Aquest projecte va poder veure la llum gràcies al coneixement del món fitness de Simon. I és que a part de ser miner, també tenia un grau mitjà i superior d'esports. Per a Simon, l’activitat física era molt més que una rutina. Era una part essencial de qui era. “És la meva vida. Si no entreno, no estic bé”, explicava en una entrevista a Regió7 el passat mes de març. I hi afegia: “No és només per salut física, sinó també mental; és la meva manera de desconnectar”.
Simon s'encarregava de la gestió del negoci i conduïa les classes de HIIT de l'equipament, que va obrir el passat mes de gener. Des de la seva obertura, l'espai havia reunit més de 200 abonats. Compaginava el projecte amb les seva feina com a miner a Súria.
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