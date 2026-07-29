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Planten un espantaocells reivindicatiu contra la planta de biogàs de Sant Mateu

L'acte reivindicatiu es troba a la finca de Can Torres, on es preveu construïr l'equipament

Imatge de l'espantaocells a la finca on s'ha d'edificar la planta de biogàs

Imatge de l'espantaocells a la finca on s'ha d'edificar la planta de biogàs / Arxiu Particular

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Regió7

Sant Mateu de Bages

La reivindicació en contra de la instal·lació d'una planta de biogàs a Sant Mateu de Bages ha tingut un nou acte de protesta. Segons han detallat diverses fonts a Regió7, es va plantar un espantaocells reivindicatiu a la finca de Can Torres, lloc on es preveu que es construeixi aquest equipament, personalitzat amb missatges contraris a aquestes obres. Cap particular ni plataforma ha reivindicat aquesta acció i l'espantaocells va ser retirat al cap d'una estona.

La figura, vestida amb barret, camisa, pantalons i tapaboques, incorpora una màscara de fumigar i un cartell al centre on s'hi pot veure la frase "No a la planta de biogàs de Sant Mateu de Bages".

Primer pla de l'espantaocells reivindicatiu

Primer pla de l'espantaocells reivindicatiu / Arxiu Particular

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