Planten un espantaocells reivindicatiu contra la planta de biogàs de Sant Mateu
L'acte reivindicatiu es troba a la finca de Can Torres, on es preveu construïr l'equipament
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Regió7
Sant Mateu de Bages
La reivindicació en contra de la instal·lació d'una planta de biogàs a Sant Mateu de Bages ha tingut un nou acte de protesta. Segons han detallat diverses fonts a Regió7, es va plantar un espantaocells reivindicatiu a la finca de Can Torres, lloc on es preveu que es construeixi aquest equipament, personalitzat amb missatges contraris a aquestes obres. Cap particular ni plataforma ha reivindicat aquesta acció i l'espantaocells va ser retirat al cap d'una estona.
La figura, vestida amb barret, camisa, pantalons i tapaboques, incorpora una màscara de fumigar i un cartell al centre on s'hi pot veure la frase "No a la planta de biogàs de Sant Mateu de Bages".
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