El PSC de Castellbell i el Vilar reclama més vigilància al municipi
Els socialistes, a l'oposició, alerten que «en aquests moments i fins la Festa Major no disposem de cap servei actiu» dels vigilants municipals i denuncien que la situació és «absolutament insuficient i preocupant»
Regió7
L'agrupació local del PSC a Castellbell i el Vilar, que és l'únic grup a l'oposició al consistori del municipi, ha lamentat que, en el transcurs del darrer ple, el govern del municipi, integrat pels regidors de Sumem per Castellbell i el Vilar votessin en contra d'una moció presentada pels socialistes on es demanava «garantir el servei de vigilància municipal i reforçar la seguretat al municipi». Segons asseguren, «la plantilla prevista és de quatre places de vigilant municipal, però en aquests moments i fins a la Festa Major no disposem de cap servei actiu. Hi ha una clara manca de previsió».
En un comunicat, el PSC considera que «a Castellbell i el Vilar, la situació actual del servei de vigilància municipal és absolutament insuficient i preocupant». Segons el grup socialista, «l'equip de govern manifesta que els vigilants municipals no són un servei essencial al poble. Per al Grup Municipal Socialista, la seguretat pública és un dret fonamental de la ciutadania i una obligació essencial de qualsevol administració pública».
«Aquesta situació fa materialment impossible garantir una cobertura adequada del servei. La manca de previsió i de planificació per part del govern municipal ha portat el servei a una situació límit que genera una creixent preocupació entre els veïns i veïnes del municipi», lamenten. També han expressat que «la seguretat no pot dependre de la disponibilitat d’una sola persona treballadora ni quedar exposada a una situació de col·lapse per la inexistència de mecanismes àgils de substitució».
Des del Grup Municipal del PSC han defensat «una seguretat de proximitat, preventiva, comunitària i al servei de la convivència». Consideren que «garantir una plantilla suficient de vigilants municipals no és només una qüestió organitzativa, sinó també una eina essencial per preservar la cohesió social, l’atenció a les incidències quotidianes, la protecció de l’espai públic i la tranquil·litat dels veïns i veïnes. Aquesta situació també evidencia una manca de previsió en matèria de recursos humans». L'agrupació socialista ha recordat que «els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir els serveis de seguretat i convivència ciutadana dins les seves competències», en el cas de Castellbell i el Vilar, pel nombre d'habitants, a través de la figura del vigilant municipal, que fa «funcions de custòdia, vigilància i suport a la seguretat pública local, essent, per tant, un servei essencial».
Finalment, durant el ple, el grup de l'oposició va denunciar «l'incompliment per part de l'equip de govern de la creació de la cinquena plaça de vigilant municipal que es va pactar l'any passat amb el Grup Municipal Socialista». Segons expliquen, l'any passat s'havia de cobrir la quarta, vacant per jubilació, i enguany incorporar el cinquè vigilant.
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