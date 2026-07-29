Sant Fruitós iniciarà al setembre les obres de reurbanització de l'entorn del nou CAP
El govern de Gent fent Poble defensa que el projecte per endreçar l'espai ha estat aprovat en aquest mandat, i acusa ERC, a l'oposició, de confondre els veïns amb informacions que "no s'ajusten a la realitat"
Gent fent Poble, que governa amb majoria a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha anunciat l'inici de les obres de condicionament de l'entorn del CAP, que s'ha inaugurat recentment, per al pròxim mes de setembre. D'aquesta manera, respon a ERC, principal partit de l'oposició, que li reclamava celeritat en aquesta qüestió. Així mateix, Gent fent Poble assegura que el projecte s'ha dissenyat en aquest mandat, i ha emès un comunicat per aclarir "l'estat real d'aquest projecte i desmentir unes manifestacions (d'ERC) que no s'ajusten a la realitat". I és que, en una comunicació prèvia, ERC lamentava que l'actual govern no hagi iniciat encara les obres d'una proposta que, segons diuen, els republicans ja van deixar preparada quan governaven fa més de tres anys.
En aquest sentit, Gent fent Poble sosté que en començar aquesta legislatura el govern municipal va començar a treballar per tal de fer possible la urbanització de l’entorn del nou equipament sanitari. Durant el mes d’agost de 2025 es va iniciar l’expedient per a l’encàrrec del projecte, i assegura que des d'aquell moment s'ha treballat de manera continuada per completar totes les fases administratives necessàries fins a la seva execució.
Tal com indica l'executiu actual, el projecte per a la urbanització i endreça de l’entorn va ser aprovat inicialment el setembre de 2025. Posteriorment, durant el mes d'octubre, l'empresa redactora va lliurar la versió definitiva del projecte, que va ser aprovada mitjançant decret d'alcaldia el novembre de 2025. El desembre de 2025 es van aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques i es va iniciar el procés de licitació. Un cop finalitzat el procediment de contractació pública les obres van ser adjudicades el juny de 2026.
Segons Gent fent Poble, aquest calendari posa de manifest que el projecte ha continuat avançant en tot moment i que les afirmacions que apunten a una manca d'actuació municipal "no responen a la realitat dels fets ni de la tramitació administrativa". En aquest mateix sentit, afegeix el partit, també "es posa de manifest que es tracta d’un projecte iniciat en aquesta legislatura, i que no és un projecte que ja estigués redactat".
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