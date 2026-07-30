El 86% de les llars de Cardona participen en la recollida selectiva amb la nova taxa de residus
Les primeres dades del nou model indiquen que gairebé tres de cada quatre habitatges que fan servir el Porta a Porta ja compleixen el mínim de lliuraments per quedar exempts de la quota variable
Regió7
L'aplicació de la nova taxa de residus a Cardona deixa unes primeres xifres positives pel que fa a la participació ciutadana en la recollida selectiva. Segons les dades municipals del 2025, el 86% de les llars participen en el sistema de recollida selectiva, i d’aquests un 73% recicla correctament efectuant el mínim de recollides anuals.
La taxa de residus, aprovada en el marc de les Ordenances fiscals per al 2026, respon a l'aplicació de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que adapta la normativa europea en matèria d'economia circular. Aquesta llei obliga tots els municipis a implantar una taxa específica que cobreixi el cost real del servei de recollida i tractament dels residus i que incorpori criteris que incentivin la recollida selectiva i la prevenció en la generació de residus. Amb aquest nou model es pretén que el sistema sigui més just, de manera que qui més participa en la recollida selectiva també pugui beneficiar-se d'una menor càrrega econòmica.
Per donar compliment a aquesta normativa, Cardona ha implantat un model de taxa que es divideix en dues parts. D'una banda, una quota fixa, destinada a cobrir el cost general del servei, i de l'altra una quota variable, vinculada al grau de participació de cada habitatge en la recollida selectiva.
La quota variable es calcula a partir dels lliuraments anuals de la fracció orgànica registrats mitjançant el sistema d'identificació dels cubells o les àrees tancades. L'ordenança estableix quatre situacions: els habitatges que no participen en el sistema Porta a Porta –no han recollit el cubell homologat- assumeixen una quota variable de 60 euros; aquells que, tot i disposar del cubell homologat, no fan cap lliurament anual, 50 euros; els que registren entre 1 i 46 lliuraments, 25 euros; mentre que els habitatges que acrediten 47 lliuraments o més queden exempts de la quota variable.
"La quota variable està pensada perquè la participació sigui fàcil d'assolir. Amb treure el cubell de l'orgànica una vegada per setmana, de les tres recollides disponibles, i podent estar un mes i mig sense treure el cubell, ja es pot accedir al tram més beneficiós de la taxa. Hem volgut implantar un sistema just, que premiï els bons hàbits de reciclatge", ha explicat la regidora de Medi Ambient, Maria Camps.
Tres de cada quatre llars participen en el Porta a Porta
Les primeres dades, corresponents a l'anualitat 2025, i que serveixen de base per a la liquidació de la quota variable de 2026, mostren que un 86% de les llars de Cardona participen en el sistema Porta a Porta, mentre que un 13% no participen en el sistema i un 1% corresponen a habitatges desocupats, usuaris d'autocompostatge o altres situacions previstes a l'ordenança. Dins del grup d'habitatges que participen en el Porta a Porta, aproximadament un 23% es troben actualment en el tram d'entre 1 i 46 lliuraments anuals. Les dades són provisionals mentre el consistori revisa casuístiques concretes en les quals es puguin trobar habitatges i comerços:
"Som conscients que aquest és el primer any d'aplicació de la nova taxa i que hi pot haver situacions particulars que calgui revisar. Per això estem analitzant de manera individualitzada tots aquells expedients que poden respondre a incidències tècniques o a casuístiques específiques previstes a l'ordenança, com ara habitatges semiocupats, segones residències o situacions d'autocompostatge, a més de les circumstàncies en les quals es puguin trobar els comerços. Volem garantir que la taxa s'apliqui de manera justa i que cada habitatge tributi d'acord amb la seva realitat", ha explicat l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
La nova ordenança també incorpora diferents bonificacions i exempcions per adaptar la taxa a les diferents realitats dels habitatges. Pel que fa a la quota fixa, els habitatges individuals o desocupats disposen d'una tarifa reduïda respecte als habitatges familiars, una reducció que també es pot aplicar, prèvia sol·licitud, als habitatges de persones que resideixen en una residència per a la gent gran i on no viu ningú més. A més, les famílies nombroses i monoparentals amb uns ingressos inferiors a 3,5 vegades l'IRSC poden beneficiar-se d'una bonificació del 25% de la quota fixa. Quant a la quota variable, en queden exempts, prèvia acreditació davant l'Ajuntament, els habitatges on es practica l'autocompostatge, els habitatges semiocupats o desocupats i aquelles persones que puguin justificar una causa de força major.
L'Ajuntament recorda que totes aquestes circumstàncies s'han de comunicar i acreditar documentalment per poder aplicar les bonificacions o exempcions corresponents, motiu pel qual anima les persones que es trobin en alguna d'aquestes situacions a posar-se en contacte amb l'Oficina del Porta a Porta per revisar el seu expedient.
Cardona supera els objectius europeus
Les dades globals de reciclatge també avalen el funcionament del model implantat al municipi. Durant el 2024, segons dades de l’Agència Catalana de Residus, Cardona va assolir un 80,8% de recollida selectiva, una xifra molt per sobre del 55% mínim que fixa la normativa europea, mentre que al Bages, la recollida selectiva se situa en el 56,48% i en el global de Catalunya, en el 47,29%. "Cardona és avui un dels deu municipis amb millors índexs de reciclatge de la comarca del Bages. Aquestes dades ens indiquen que el compromís de la ciutadania amb la recollida selectiva és una realitat. Tot i això, encara tenim marge de millora i hem de continuar donant exemple, incrementant la participació i reduint la fracció resta", ha destacat l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
En aquesta línia, Maria Camps, regidora de Medi Ambient ha conclòs: "Volem agrair l'esforç de totes les persones que reciclen correctament, amb el seu compromís, contribueixen a preservar el medi ambient i fan possibles aquests bons resultats". Amb l'objectiu de continuar resolent dubtes sobre el funcionament de la nova taxa, l'Ajuntament continua impulsant accions informatives per promoure el reciclatge. Paral·lelament, també es distribuirà material divulgatiu als establiments del municipi i a l'Oficina del Porta a Porta, on s'explicarà de manera detallada el funcionament de la taxa, els criteris de càlcul de la quota variable, les bonificacions existents i els tràmits necessaris per acreditar les diferents situacions previstes a l'ordenança.
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