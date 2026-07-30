Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol pel miner mort ahir a Súria
El jove, originari de Sant Martí de Torroella, tenia molta relació amb Santpedor
La mort de Pau Simon Garcia, el jove miner que ahir va perdre la vida en un accident a la mina de Súria, va provocar ahir una allau de mostres de condol a les xarxes, reaccions que, en alguns casos, es veuran avui materialitzades en la convocatòria de minuts de silenci o mostres de dol.
Així, per exemple, l'Ajuntament de Súria farà a la tarda un minut de silenci a l'inici del ple de la corporació municipal que hi ha convocat a les 6 de la tarda. De la mateixa manera que ho farà l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada una hora més tard, també abans del ple. Súria ja va decretar també dos dies de dol oficial vigent tot el dia d'avui i el de demà divendres, visible en el fet que les banderes de la Casa de la Vila onegen a mig pal, i a la suspensió d'actes que estaven convocats pel consistori.
També l'Ajuntament de Santpedor va fer ahir una publicació a xarxes socials en la qual expressen el condol a família i amics per la pèrdua de Pau Simon Garcia, "un jove molt estimat al poble". Cal recordar que Simon havia teixit també un vincle estret amb Santpedor, on el gener passat va fer realitat un projecte molt personal: obrir un gimnàs.
I la pàgina web de l'entitat municipal descentralitzada de Sant Martí de Torroella, pertanyent al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, on va néixer el miner, també s'ha publicat una nota de condol.
A xarxes, les reaccions per la mort del jove treballador van des de Front Nacional Bages - Berguedà, fins a Comunistes del Bages, USO Indústria, CGT Catalunya, la CUP Nacional, o Antonio Maíllo, coordinador Federal d'Izquierda Unida. Qui també s'ha pronunciat per X (l'anterior Twittwer) per a expressar el seu condol ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Els sindicats també faran un minut de silenci davant l'edifici dels sindicats al llarg d'aquest matí. Serà a les 12 del migdia al Passeig de Manresa.
Mentre, la mina segueix la tradició de tenir les activitats aturades fins després del funeral de la víctima.
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