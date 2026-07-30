CCOO i UGT fan un minut de silenci conjunt per Pau Simon, la víctima de l'accident a la mina de Súria
Aquest migdia també s'ha fet la primera reunió entre l'empresa i el comitè per analitzar les causes de l'accident mortal
Una trentena de persones dels sindicats CCOO i UGT s'han concentrat aquest migdia davant l'edifici dels sindicats al passeig de Manresa per a fer un minut de silenci en record de Pau Simon Garcia, el jove que va morir ahir en un accident a la mina de Súria.
Al punt de les 12, i al mig del passeig, membres dels dos sindicats, encapçalats pels seus respectius secretaris generals a la Catalunya Central, han lluït cartells amb crespons negres, demanant que no hi hagi més morts a la feina. Cristina Priego, secretària general d'Indústria de la Vallès Occidental i la Catalunya Central de CCOO deia que estan molt preocupats "perquè no és aquest fet aïllat, és una consecució històrica d'accidents que es repeteixen, i que al final, mentre les patronals estan situant un problema d'absentisme en general al mercat de treball, el que veiem és que la gent continua perdent la vida, la feina" En aquest sentit, "nosaltres sempre posem per davant que qualsevol accident hauria de ser evitable, perquè anar a la feina no pot costar mai la vida en cap cas".
Per la banda de la UGT, el seu secretari general al Bages - Berguedà, Leo Clares, afegia que "a la mina hi ha moltes mesures de seguretat, però alguna cosa passa que no acaben de ser les necessàries en un lloc amb tant de risc i amb tanta perillositat. Són set morts en els últims onze anys, ja sabem la mina no és un centre normal, però crec que l'empresa haurà de posar moltíssims més mitjans que entenc que els té per millorar-ho".
Tot i això, Cristina Priego afegia que "ara és massa aviat, ahir va ser quan va succeir tot, avui segurament que ja es començarà a crear les comissions d'investigació, també s'ha d'esperar l'informe que es faci des de l'administració per mirar quines han sigut les causes", però en tot cas reafirmava l'opinió que "la mina és totalment diferent. Però alguna cosa està fallant quan continuem tenint persones que van a treballar i no tornen a casa".
Simultàniament a l'inici del minut a silenci, a l'empresa començava la primera reunió entre ICL Iberia i els membres del Comitè d'Empresa per a intentar analitzar les circumstàncies de l'accident que li va costar la vida a Pau Simon, el jove de 26 anys que es trobava a l'interior de la mina quan li va caure un parament de grans dimensions que el va matar a l'acte.
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