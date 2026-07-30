El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
Les banderes del municipi pedani de Sant Joan llueixen a mig pal amb un crespó negre
El funeral per Pau Simon Garcia, el jove miner que ahir va perdre la vida en un accident a la mina de Súria, es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on era originari la víctima. Així ho han acordat la família i l'Ajuntament pedani de la població.
La bandera del consistori de Sant Martí llueix des d'ahir a mig pal, i amb un crespó negre en record d'un jove "molt conegut al poble, que sempre havia participat de les caramelles i de les activitats que s'organitzaven", segons recorda Ester Ros, presidenta del nucli de veïns. Sant Martí de Torroella és un poble del municipi de Sant Joan de Vilatorrada que, amb Joncadella, forma una entitat municipal descentralitzada.
Els pares segueixen vivint al nucli, i aquest matí estaven "desfets. Tot i coneixent el perill, perquè el pare és també miner, és una patacada que no t'esperes", deia Ros. El pare no treballava en el mateix torn que el seu fill. El dia de l'accident havia estat a la mina en el torn de nit.
Per la seva banda, la mare, la Carme Garcia Manzano, va ser durant uns quants anys, del 2007 al 2011, presidenta de l'entitat municipal descentralitzada, i membre del Consell Comarcal del Bages, el que demostra la vinculació de la família amb els temes del poble.
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