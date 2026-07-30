L'Ajuntament de Súria avisa sobre la previsió d'augment de cabal del riu Cardener
Les tasques de manteniment a l'embassament de Sant Ponç comportaran una modificació temporal del cabal
Regió7
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i Protecció Civil han informat que aquest dijous, 30 de juliol, entre les 9.00 i les 14.00 hores, es duran a terme tasques ordinàries de manteniment a l'embassament de Sant Ponç (Solsonès). Per això, l'Ajuntament de Súria avisa que aquests treballs comportaran una modificació temporal del cabal del riu Cardener, que podrà assolir puntualment un màxim de 30 m³/s. Un cop finalitzades les maniobres, es preveu que el riu recuperi el seu cabal habitual.
Davant la possibilitat de fluctuacions sobtades del nivell del riu, l'Ajuntament de Súria fa públiques les recomanacions següents:
- Abstenir-se de fer qualsevol activitat a la llera del riu Cardener.
- No accedir als punts baixos, guals ni accessos a la llera del riu.
Es demana extremar la prudència i, en cas de detectar qualsevol incidència, posar-se en contacte amb la Policia Local de Súria al telèfon 938 696 400.
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