El ple de Súria fa un minut de silenci pel miner mort ahir a la mina de Cabanasses
A l'exterior del consistori, les banderes llueixen a mig pal en mostra dels dos dies de sol que va decretar l'Ajuntament
El ple ordinari de juliol de l'Ajuntament de Súria ha començat aquesta tarda amb un minut de silenci dedicat a la memòria del miner mort ahir a la mina de Cabanasses.
Abans de començar, l'alcalde, Albert Coberó, ha volgut donar el condol a familiars i companys de la víctima. Acte seguit s'ha seguit un minut de silenci seguit dempeus per la corporació en ple, govern i oposició.
En acabar, Coberó ha recordat que demà al matí hi haurà un altre minut de silenci per part dels companys de la víctima a la rotonda de la Mineria, al centre del poble, i que el funeral es farà demà a les set de la tarda al centre cívic de Sant Martí de Torroella, sortint de la vetlla que s'haurà fet durant tot el dia al tanatori de Santpedor.
A l'exterior del consistori, les banderes llueixen a mig pal en mostra dels dos dies de sol que va decretar l'Ajuntament.
Fora de l'àmbit institucional, el gimnàs de Santpedor que regentava Pau Simon juntament amb el seu cosí, un gimnàs obert 24 hores, ha anunciat que tancarà portes tot el dia de demà en senyal de condol.
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