El ple de Callús s’oposa al projecte de planta de biogàs
Una moció aprovada per unanimitat demana a la Generalitat que no autoritzi la instal·lació
L’Ajuntament de Callús va aprovar, en el darrer ple dut a terme el passat dimecres, una moció en contra de la planta de biogàs de Sant Mateu de Bages. La proposta reclama a la Generalitat «no autoritzar el projecte mentre no quedi acreditat que els impactes poden ser adequadament evitats, corregits o compensats». La moció, presentada per l’equip de govern d’ERC, va ser aprovada per unanimitat, amb el suport dels republicans i de Junts, l’únic partit a l’oposició.
L’alcaldessa, Elisabet Hernández, va exposar que s’havia queixat a la Generalitat per demanar que l’ajuntament pogués tenir més pes i més participació en el projecte i que a hores d’ara treballava per a presentar-hi al·legacions. El portaveu de Junts, Felip Pérez, va explicar que, tot i que feia molt de temps que l’ajuntament participava en el debat sobre el projecte de la planta, fins ara no se n’havia parlat en cap ple.
En la moció, s’expressa que «L’ajuntament comparteix els objectius de la transició energètica i reconeix el paper que les plantes de biogàs poden tenir en la valorització de les dejeccions ramaderes i altres residus orgànics», però alhora, «considera que la implantació d’aquestes instal·lacions ha de respectar els principis de sostenibilitat, proximitat, proporcionalitat i equilibri territorial». A més, diu que «que no s’ha acreditat suficientment que el projecte compleixi aquests criteris ni que s’hagin analitzat amb el rigor necessari els seus possibles impactes».
Per aquest motiu, manifesta el desacord amb el projecte i manifesta la preocupació «pels possibles impactes ambientals, territorials, socials i paisatgístics sobre la mobilitat, la seguretat, els recursos hídrics, les infraestructures i la qualitat de vida que es poden derivar del projecte previst». També denuncia «la manca d’informació, coordinació institucional i participació efectiva dels municipis potencialment afectats durant les fases inicials de planificació i tramitació del projecte».
Per tot això, demana a la Generalitat «no autoritzar el projecte mentre no quedi acreditat que els impactes poden ser adequadament evitats, corregits o compensats, que la implementació de la planta és compatible amb la capacitat de càrrega del territori i que, d’acord amb el principi de precaució, es disposa de garanties suficients sobre la seva viabilitat ambiental i territorial».
Mig Cardener Viu ho celebra
La plataforma Mig Cardener Viu, que ha abanderat les reivindicacions en contra del projecte de la planta de biogàs a Sant Mateu de Bages, ha celebrat l’aprovació de la moció contrària. Recorda que la planta, ubicada en terme de Sant Mateu, però propera als nuclis de Callús i Súria, «té previst de tractar 200.000 tones de purins, fems, gallinassa i restes d’escorxador cada any», el que la convertiria en una de les més grans de Catalunya. La plataforma denuncia que aquest projecte faria augmentar el trànsit de camions i generaria «una pudor molt molesta» pels nuclis més propers. També asseguren que «aquestes plantes de biogàs no resolen el problema dels purins, i encara menys al Bages, una comarca que pot absorbir perfectament tots els que origina», que té un risc d’incendi molt alt i que perjudicaria la qualitat de l’aigua.
Per altra banda, lamenten els «canvis de paper de l’equip de govern de Callús». Segons expliquen, «no es va oposar d’entrada al projecte» i que no va ser fins a la reunió que van mantenir amb els promotors i la Generalitat, la setmanapassada, quan «es van començar a mostrar crítics amb el procés».
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