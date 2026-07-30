Sant Vicenç de Castellet condemna l'atac a una regidora durant les celebracions del Mundial
El ple del municipi aprova per unanimitat una moció que rebutja «qualsevol forma d'intimidació o violència contra representants públics»
Regió7
El Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va aprovar per unanimitat, en el darrer ple, la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana «per la defensa de la convivència democràtica i el rebuig a qualsevol forma d'intimidació o violència contra representants públics», presentada arran de l'atac que va patir una regidora republicana al seu domicili després de la final del Mundial.
La moció condemna qualsevol agressió, amenaça o intimidació per motius ideològics o polítics, expressa el suport institucional a la regidora i a la seva família, reafirma el compromís amb el pluralisme polític i la convivència democràtica i fa una crida al conjunt de la ciutadania perquè el debat polític es desenvolupi sempre des del respecte i el civisme.
Durant la seva intervenció, el portaveu d'ERC, Jordi Palma, va afirmar que l'atac al domicili d'una regidora republicana representa «una línia vermella que cap democràcia pot tolerar» i va recordar que els fets es van produir després «d'una crítica política legítima d'ERC a la decisió del govern municipal» d'instal·lar una pantalla gegant per seguir la final de la selecció espanyola. Palma va defensar que condemnar la violència no implica renunciar al debat polític. «Podem discrepar sobre les prioritats del govern o sobre l'ús dels recursos públics. Això és la democràcia. El que no és admissible és respondre a una discrepància amb insults, amenaces o pedres contra el domicili d'una regidora», va assenyalar.
El portaveu republicà també va reclamar explicacions sobre diferents aspectes de la gestió dels fets, entre els quals la utilització de pirotècnia en un acte organitzat per l'Ajuntament, la manca de moderació dels insults i comentaris intimidatoris que es mantenen a les xarxes socials institucionals i la lentitud de la resposta de l'alcalde cap a la regidora afectada. En aquest sentit, va defensar que les institucions han de reaccionar de manera immediata, humana i exemplar davant qualsevol atac contra un representant públic. Palma va concloure assegurant que «cap intimidació ens farà callar» i que ERC continuarà exercint la seva tasca d'oposició, «fiscalitzant l'acció del govern i defensant les seves idees amb arguments, respecte i des de les institucions».
La formació republicana celebra que tots els grups municipals donessin suport a aquesta iniciativa i considera que la unanimitat del Ple envia un missatge clar: en democràcia no hi ha lloc per a la violència ni per a la intimidació contra cap representant públic, sigui quina sigui la seva ideologia.
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