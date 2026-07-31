Centenars de persones homenatgen a Súria Pau Simon, el jove mort en l'accident de la mina
Companys, veïns, familiars de víctimes d'anteriors accidents, la direcció d'ICL Iberia i representants polítics s'han reunit al voltant del monument al miner
Més de tres-centes persones s'han reunit aquest matí al voltant del monument al miner de Súria per homenatjar Pau Simon, el jove de 26 anys i de Sant Martí de Torroella mort dimecres en un accident a la mina de Cabanasses. A la convocatòria hi han acudit companys miners, veïns de Súria, familiars de víctimes d'anteriors accidents, la direcció d'ICL Iberia i representants polítics en un acte solemne.
Com ha recordat David Sibila, president del comitè d'empresa d'ICL Iberia, aquest acte "només es fa pel dia de la patrona, Santa Bàrbara, i quan passen aquestes desgràcies". A dos quarts de deu del matí ha començat l'homenatge dipositant dos rams de flors al peu del monument, l'un dels treballadors i l'altre en nom de l'empresa. Tot seguit, David Sibila ha dirigit unes breus paraules als assistents, indicant que "ningú voldríem estar aquí, i hem vingut per a acomiadar un company que se n'ha anat massa aviat, molt il·lusionat i ple de vida, però a qui el destí ha decidit emportar-se. El recordarem sempre". Les notes del Cant dels Ocells han acompanyat el minut de silenci, seguit amb dolor per tots els presents, començant pels companys, familiars de miners, i amb els representants de l'empresa, encapçalats pel CEO Alberto Serfaty, i els representants polítics, amb la delegada del Govern, Elia Tortolero, i els alcaldes de Súria i Cardona, entre altres.
En acabar l'acte, el president del comitè d'empresa, David Sibila, que "estem en xoc encara, després de tot el que ha passat. Encara s'han de conèixer les causes, però està clar que va haver-hi una caiguda d'un llis. La investigació començarà a partir de la setmana vinent, com sempre ha estat en cas d'un accident d'aquest tipus". Reconeix que la seguretat ha de primar sempre, "contínuament s'estan fent millores en la nostra activitat, en monitorar galeries, mesures de sosteniment, evidentment no n'hi ha mai prou, perquè al final l'objectiu ha de ser que no es torni a repetir aquestes coses". Sibila, ha agraït la gran assistència de persones al minut de silenci, recordant que "Súria som un poble de tradició minera des de fa 100 anys, i sempre que hi ha una cosa així, prima molt la companyonia".
La delegada del Govern de la Generalitat, Elia Tortolero, també s'hi ha referit, recordant que "ells s'anomenen la família minera. Òbviament, hi ha més accidents laborals i hi ha més altres víctimes que, com va dir el conseller Dalmau, tolerància zero amb els accidents laborals, però és veritat que el risc zero no existeix mai a la vida, però sí que és cert que ells tenen una manera de viure la seva professió amb molt d'orgull". També destacava que el Govern ha volgut estar al seu costat i al de tot el col·lectiu des del primer moment, i que "la darrera inspecció va ser la setmana passada. Per tant, complien tota la normativa del moment. I òbviament s'obre un procés d'investigació per esclarir les causes de l'accident, i nosaltres hi serem des de la direcció general".
"A la mina saps quan hi entres, però no si en sortiràs"
Entre els assistents al minut de silenci hi havia Andrea López Márquez, vídua d'Isaac Clos Alabajos, un dels dos miners que van morir la matinada del 6 de desembre de 2013 en un accident laboral a la mina de Cabanasses, a Súria. En el mateix sinistre va perdre la vida el seu company Joan Ramon Mitjans, també resident de la localitat. La dona de Clos recordava que "sempre deia que a la mina sabia quan hi entrava, però no sabia si en sortiria. I sincerament jo estic molt consternada amb això perquè em venen records de tot el que jo vaig passar". Andrea López Márquez demanava a la mina que "es miressin més els sistemes de seguretat, els sistemes de tot, perquè els que els patim som les persones que ens quedem fora".
La vetlla té lloc aquest divendres al tanatori de Mèmora de Santpedor, de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. Posteriorment, es farà el funeral al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, a les 19 h, a la qual hi ha anunciat la seva presència el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Samper.
Simon va perdre la vida quan era treballant dins la mina de Cabanasses. Va ser sorprès per l'esfondrament d'un parament, que també va obligar a atendre dues persones més. Els fets van tenir lloc poc abans de les 11 del matí i, en senyal de dol, l’activitat a la resta d’instal·lacions de la mina va quedar interrompuda, i ho estarà fins després del funeral d'aquest vespre.
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