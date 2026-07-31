El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
Ha estat una cerimònia laica molt emotiva, però amb un final de celebració de la vida per part del molt jovent que hi ha assistit
El funeral per Pau Simon Garcia, el jove de 26 anys mort dimecres en un accident a la mina de Cabanasses, ha deixat petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella, d'on era originari. S'ha omplert a vessar, amb més gent dreta que asseguda, i ha quedat molta gent fora. Algunes veus xifren en prop d'un miler, les persones assistents. Una hora abans de començar la cerimònia ja costava trobar aparcament a la zona, i ha passat el mateix al llarg de tot el dia al tanatori de Santpedor, on s'ha fet la vetlla del cos, fins al punt que l'Ajuntament de Santpedor ha tancat al trànsit els carrers adjacents a la funerària. A Sant Martí, la Policia Local i els Mossos regulaven el trànsit d'un C-55 que ha patit retencions en diversos moments a causa de la celebració.
Quan ha arribat el cos de Pau Simon al centre cívic de Sant Martí de Torroella, els amics de la penya santpedorenca dels Estrellats l'han entrat a coll fins als peus d'un escenari que estava ple de flors, enmig dels aplaudiments dels assistents. Entre els quals, representants de la direcció d'ICL Iberia i autoritats polítiques, entre les quals el conseller d'empresa i treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, la delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, i els alcaldes de Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor. Tots ells, amb la presidenta de Sant Martí, Ester Pons, han hagut de seguir la cerimònia a peu dret. A l'interior feia una calor difícil de resistir, malgrat que algú ha instal·lat un ventilador industrial a la sala.
Al llarg de l'acte han pres la paraula, emocionadament, la parella i els cosins del Pau Simon, els seus amics, i els seus pares, que han destacat el feliç que era, "ho tenia tot, ara mateix, i gaudia anant a treballar a la mina, volia anar-hi", com deia la Carme Garcia, la seva mare. La projecció de fotos i vídeos del Pau Simon amb tots plegats han arrancat un somriure a part dels assistents, amb amics, companys de feina, familiars i, sobretot, molta gent jove. Els pares també han volgut agrair "l'escalf que hem sentit aquests dies per part de tothom. Saber que el nostre fill és així d'estimat ens reconforta".
El funeral ha deixat de ser tradicional quan s'ha acabat la cerimònia i s'ha retornat el cos al cotxe fúnebre. Aleshores, els joves han pres el control, i han tirat una traca valenciana, mentre la parella del Pau Simon feia rugir el motor del cotxe del jove miner. Després d'això, el cotxe funerari ha retornat a l'esplanada, han obert el portó posterior, i s'han començat a repartir begudes al ritme de la música. Una manera de fer una darrera festa amb el Pau, tal com han dit els seus amics, abans d'anar a incinerar el cos. Per això, han deixat una cervesa sobre el taüt.
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