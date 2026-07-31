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Mig miler de persones converteixen el Pla de Lluna al Camí Ignasià en l'edició més multitudinària de la seva història

La proposta cultural i gastronòmica de Castellbell el Vilar consolida el seu creixement amb una vetllada que té com a reclam l'observació de la lluna plena amb Montserrat al fons

Mig miler de persones converteixen el Pla de Lluna al Camí Ignasià en l'edició més multitudinària de la seva història

Mig miler de persones converteixen el Pla de Lluna al Camí Ignasià en l'edició més multitudinària de la seva història / CATPRESS

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Regió7

Manresa

El Pla de Lluna al Camí Ignasià es consolida com una de les cites culturals de referència de l'estiu al Bages. La vetllada, celebrada aquest dimecres al Pla del Mas-roig de Sant Cristòfol, va reunir mig miler de persones, assolint el rècord d'assistència i convertint-se en l'edició més multitudinària des que es va posar en marxa aquesta proposta. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, va combinar música en directe, patrimoni, gastronomia i paisatge en un entorn privilegiat del Camí Ignasià, on els assistents van poder gaudir de la lluna plena de juliol amb el massís de Montserrat com a escenari natural.

Músics joves

La programació musical va donar protagonisme al talent jove del territori. La primera part del concert va anar a càrrec dels pianistes Arnau Boix i June Palomares, que van oferir un repertori ple de sensibilitat i qualitat interpretativa. Tot seguit, la formació Cant a la Lluna va captivar el públic amb una proposta de jazz modern protagonitzada per les veus de Maria Badia i Pol Salvador, acompanyats al piano per Gerard Romeu.

Abans de l'inici del concert, els assistents van poder completar l'experiència amb un ressopó a la barraca de vinya, degustant productes de proximitat i vins de la DO Pla de Bages, una proposta que any rere any contribueix a posar en valor el patrimoni vitivinícola i gastronòmic del territori. L'elevada participació consolida el creixement del Pla de Lluna al Camí Ignasià i referma l'aposta de l'Ajuntament per impulsar activitats culturals de qualitat vinculades al paisatge i al patrimoni local.

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L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha valorat molt positivament la resposta del públic. "Haver arribat a les 500 persones demostra que el Pla de Lluna s'ha consolidat com una proposta cultural singular i de referència al nostre territori. És una activitat que ens identifica perquè uneix música, patrimoni, gastronomia i un entorn natural excepcional", ha destacat. Després d'aquesta edició de rècord, l'Ajuntament ja treballa amb l'objectiu de continuar consolidant aquest equilibri entre l'entorn natural i el públic assistent, en un esdeveniment que cada vegada més atrau visitants d'arreu de la comarca.

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