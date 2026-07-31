Sant Salvador es prepara per a quatre dies de música, cultura popular i activitats familiars
Del 6 al 9 d’agost, el municipi convertirà la pista exterior del Pavelló Municipal d’Esports en l’epicentre de la celebració de la festa major
La Festa Major de Sant Salvador de Guardiola tornarà a omplir els carrers del municipi del 6 al 9 d’agost amb una programació pensada per arribar a tots els públics. La pista exterior del Pavelló Municipal d’Esports es convertirà en l’escenari principal d’una celebració que combina música, cultura popular, teatre, esport i activitats familiars, fruit del treball conjunt de la Comissió de Festa Major, integrada per veïns, veïnes i representants de les entitats del municipi.
Els grans reclams d’aquesta edició seran els concerts de La Tropical, La Selvatana i les havaneres del grup Xató, com també els espectacles familiars «HoHiHu!», de Farrés Brothers, i «Gota», de Txema Muñoz, dins del cicle Arts a la Creu. Tampoc hi faltaran les tradicionals balladetes dels gegants, el tobogan aquàtic gegant, que es recupera després de tres anys d’absència, la baixada d’andròmines, la matinal esportiva, la festa de l’escuma o les nombroses propostes organitzades per les entitats locals.
La festa començarà demà, abans del seu inici oficial, amb la tradicional caminada nocturna organitzada pel Cercle Cultural La Guíxola, una activitat popular que recorrerà diferents indrets del terme municipal.
La festa major arrencarà oficialment dijous vinent, 6 d’agost, dia del patró del municipi, amb la Missa Major, les balladetes dels gegants i el vermut popular. A la tarda s’inaugurarà l’exposició «Josep Pesarrodona: 50 anys d’una gran fita», dedicada a commemorar el mig segle del triomf del ciclista guardiolenc a la Vuelta, abans del brindis popular de benvinguda i del sorteig de la campanya de promoció del comerç local. La jornada culminarà amb la gran sardinada, les havaneres amb Xató i una intensa proposta nocturna amb la botifarrada jove i l’Encetada Jove, organitzada amb la col·laboració dels Torrats.
El divendres 7 d’agost serà el torn del popular Tobogan Gegant de 75 metres, que tornarà al carrer Serra d’Or, i del cercatasques pels carrers del municipi amb la participació de comerços i entitats locals. La nit serà protagonitzada pel concert de versions de La Tropical, seguit de la sessió de DJ Neipa.
El dissabte 8 d’agost començarà amb una intensa matinal esportiva, que inclourà petanca, bitlles catalanes, Body Art, Aquagym i un esmorzar de pagès. També hi haurà l’espectacle familiar «HoHiHu!», una audició de sardanes amb la cobla de La Selvatana, la tradicional baixada d’andròmines, el concert de l’orquestra i el ball de festa major, abans de tancar la jornada amb la música de DJ Ribex.
La jornada de diumenge 9 d’agost començarà amb la cinquena Trobada de Clàssics, seguida de l’espectacle «Gota», de Txema Muñoz, una proposta de màgia i teatre visual adreçada al públic familiar. Al migdia arribarà la festa de l’escuma i la cloenda de la festa major anirà a càrrec del grup de teatre local Kràpules, que oferirà la darrera representació de la comèdia «Políticament incorrecte».
En matèria de prevenció i sensibilització, la festa major comptarà també amb un Punt Lila instal·lat al Pavelló Municipal durant les nits de divendres i dissabte, amb l’objectiu d’oferir informació i atenció davant possibles situacions d’assetjament, agressions sexistes o LGTBI-fòbiques.
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