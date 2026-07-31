Santpedor rebutja la proposta actual del PLATER i defensa una transició energètica adaptada al territori
L'Ajuntament defensa que els municipis puguin proposar la seva pròpia planificació per implantar les energies renovables
Regió7
L’Ajuntament de Santpedor s'ha mostrat disconforme al disseny actual del PLATER, el pla territorial sectorial que ordena la implantació de les energies renovables i els seus equipaments associats a Catalunya per considerar que no s'ajusta a la realitat del territori, i hi ha presentat al·legacions.
Així ho ha acordat el consistori, que està a favor de la descarbonització i del desplegament de les energies renovables, però amb uns altres criteris, i és per això que va impulsar una Modificació Puntual del POUM que permetés ordenar territorialment la implantació d’aquestes instal·lacions tenint en compte criteris ambientals, urbanístics i paisatgístics per preservar la identitat i els valors més rellevants del terme municipal.
L’Ajuntament considera que la proposta del PLATER és una imposició que no analitza la realitat del territori a escala local i no té en compte la planificació que el municipi ha dut a terme. Per aquests motius, no hi està d’acord i ha presentat al·legacions al document.
Amb aquestes al·legacions, l’Ajuntament sol·licita que el PLATER permeti als municipis proposar la seva pròpia zonificació per a la implantació de les energies renovables, d’acord amb la realitat i les necessitats del territori. També demana que es reconeguin com a espais aptes aquells que ja estan previstos en la Modificació puntual del POUM. A més, reclama que totes les infraestructures associades, com les línies d’evacuació de l’energia, generin el menor impacte en el paisatge i el medi natural.
Es podien presentar al·legacions dels ens locals fins al dia 30 de juliol de 2026. Gràcies a un acord entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) amb el Govern de la Generalitat, el Govern analitzarà les al·legacions per incorporar les que cregui oportunes i farà una nova proposta del PLATER que es tornarà a sotmetre a informació pública perquè es puguin presentar per segona vegada al·legacions a la nova proposta.
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