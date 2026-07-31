Veïns de Monistrol demanen que el Biblioaccés sigui l’embrió d’un futur espai multicultural
La plataforma Volem una Biblio celebra que s’hagi recuperat el servei després de sis anys, però insistirà a reclamar un edifici definitiu
La plataforma Volem una Biblio, de Monistrol de Montserrat, veu de bon ull la recent reobertura del Biblioaccés, que va tancar el 2020 per la pandèmia i ara torna a oferir un servei de lectura al poble amb sales d’ordinadors i estudi i un espai de coworking. Tanmateix, insisteix que ha de ser «un primer pas» de cara a la recuperació d’un servei complet de biblioteca, que al poble es va deixar de prestar el 2007 amb el tancament de la Biblioteca Municipal Antoni Estatuet per motius econòmics.
Monistrol pot prescindir d’aquest servei, que només és obligatori en municipis de més de 5.000 habitants, però per a la plataforma «fa falta un nucli de trobada cultural perquè som un poble històricament molt vinculat a la cultura des de molts àmbits», sosté Alba Holgado, que és membre d’aquest col·lectiu. Amb el tancament de la biblioteca es va crear el Biblioaccés, i del 2020 fins ara només es disposava d’un servei de Bibliobús un dia a la setmana. Amb la inauguració del Biblioaccés, diumenge passat, es torna a ampliar el servei, però veïns del poble continuen demanant un equipament més gran, pensant «en un espai al servei de la multiculturalitat» més enllà d’una biblioteca en sentit estricte. De fet, hi ha un projecte d’aquest estil fet per la Diputació a Cal Pla, però ara per ara és difícil d’afrontar pel seu cost elevat.
Mentrestant, el poble disposa del Biblioaccés, per al qual la plataforma reclama que també es recuperi la figura de la bibliotecària.
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