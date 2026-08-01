Castellbell i el Vilar obre les inscripcions de la Transenyera amb un vessant solidari
La cursa de muntanya i la caminada popular volen reunir centenars de persones en una jornada que combinarà esport, natura i solidaritat a favor d’Althaia
Regió7
Castellbell i el Vilar ha obert les inscripcions per participar en l’onzena edició de la Transenyera, que se celebrarà el pròxim 11 de setembre. La prova, consolidada com la cita esportiva de referència del municipi, tornarà a combinar l’activitat física amb la descoberta de l’entorn natural i, enguany, també tindrà un marcat caràcter solidari. La Transenyera destinarà part de la recaptació a la Fundació Althaia, per ajudar a fer realitat la sala d’hemodinàmica de cardiologia de l’hospital. La prova està coorganitzada per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i l’Associació Esportiva i Cultural Les Guineus. En la darrera edició va superar els 500 participants, una xifra que confirma el creixement i la consolidació d’aquest esdeveniment, que cada any atrau corredors i caminaires d’arreu de Catalunya.
La sortida tindrà lloc des de la plaça Lluís Companys, al Burés, i els participants podran escollir entre dues modalitats adaptades a diferents nivells de preparació física. D’una banda, la cursa de muntanya, amb un recorregut de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu. De l’altra, una caminada popular de 8 quilòmetres, amb un desnivell aproximat de 200 metres, pensada perquè qualsevol persona pugui gaudir de la jornada.
La inscripció inclou la samarreta oficial de la prova, la bossa del participant, assegurança mèdica, avituallaments durant el recorregut, esmorzar, cronometratge amb xip per als corredors, l’entrada a la Piscina Municipal de Castellbell i el Vilar i la participació en els diferents sortejos que es faran durant la jornada. Les inscripcions ja es poden formalitzar a través del web de l’Associació Esportiva i Cultural Les Guineus: www.lesguineus.cat. El preu per participar en la cursa és de 20 euros, mentre que el de la caminada és de 15 euros (10 euros per als menors de 12 anys). Aquestes condicions avantatjoses seran vigents fins als 21 d’agost.
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