Comença el tall de la línia de Ferrocarrils entre Sant Vicenç i Manresa
La línia romandrà tancada fins al 7 d'agost per obres de renovació de la via i s'han habilitat busos alternatius
Regió7
Les línies de Ferrocarrils R5 i R50 no tenen servei des de l'estació de Sant Vicenç de Castellet en amunt, fins a Manresa-Baixador. Aquest tall, anunciat ja fa unes setmanes, durarà fins el proper divendres 7 d'agost. Mentrestant, s'han habilitat busos com a mitjà de transport alternatiu. El motiu són les obres de renovació de la via que es faran en aquest recorregut.
El servei alternatiu d’autobusos connectarà aquestes dues estacions i també les de Viladordis i Manresa Alta. Fonts de la companyia destaquen que el tall de servei s’ha programat en unes dates de baixa demanda, durant el mes d’agost, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en els usuaris. D’aquesta manera, fins divendres hi haurà d’aquesta alternativa amb autobús entre Sant Vicenç i Manresa Baixador, mentre que els trens de la línia R5 que circulin entre les estacions de Sant Vicenç i Barcelona Plaça Espanya mantindran els horaris habituals.
L’obra consistirà en la renovació integral de 400 metres de via a l’interior del túnel de Santa Clara, a l’alçada de l’estació de Manresa-Viladordis, al ramal de Manresa. S’executarà una nova via en placa formigonada substituint la via en balast actual amb l’objectiu de reforçar l’estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar les filtracions d’aigua.
D’altra banda, en un tram d’uns 30 metres en corba a l’entrada del túnel se substituiran les travesses actuals per travesses monobloc amb tacó. Aquestes noves travesses, amb un pes més elevat i una superfície de contacte superior amb el balast, contribuiran a prevenir la generació de garrots en episodis de temperatures extremes, adaptant-se així als efectes del canvi climàtic.
Els treballs previs, que van començar al maig, no han causat fins ara afectació del servei, ja que es duen a terme fonamentalment en horari nocturn, fora de l’horari comercial.
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