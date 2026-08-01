Navarcles haurà d’esperar a reformar la plaça de la Vila el 2028
L’Ajuntament ha decidit esperar al finançament del PUOSC per poder renovar la darrera de les places del casc antic
Navarcles haurà d’esperar fins al 2028 per poder renovar la plaça de la Vila. L’Ajuntament del municipi ha valorat que, per qüestions econòmiques, la millor opció era no executar aquesta obra el 2027 per evitar costos innecessaris. Amb aquesta obra, que ja té el projecte preparat, es finalitzaran les reformes de les places del casc antic. Durant aquesta legislatura, s’han renovat les de Sant Valentí i Mas Aguilar, i es preveu que abans d’acabar l’any comencin les obres de la del General Prim.
Les obres de la reforma de la plaça de la Vila estan previstes que siguin costejades, de forma íntegra, pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat. Segons explica l’alcaldessa del municipi, Alba Pérez, «El PUOSC va per anualitats i a nosaltres ens tocava el 2028. Però la Generalitat va arribar a un acord amb l'Institut Català de Finances perquè avancessin els diners i es poguessin començar abans les obres». Això va fer que, des del consistori, contemplessin l’opció d’utilitzar aquest mecanisme per començar abans les obres.
Malgrat això, finalment han decidit esperar perquè van saber que aquesta opció anava acompanyada d’un cost addicional. «Vam considerar que posar recursos propis per avançar uns diners que després tindràs de forma gratuïta no era una forma raonable i eficient de gestionar els nostres recursos». Per aquest motiu, van decidir esperar un any, tenint en compte que durant aquests mesos també s’estaran duent a terme les obres de la plaça del General Prim, per reduir costos i poder destinar els diners a altres despeses.
Un cop finalitzin les obres d’ambdues places, es donarà per finalitzat el projecte de reforma de les places del casc antic, que ha servit per potenciar el nucli com un espai de vianants i així «impulsar el comerç local». En aquest cas, s’ha optat per transformar els espais asfaltats en zones pels vianants i amb el pas dels vehicles més limitats. Pérez explica que la voluntat és invertir també «en el carrer Jesús, que estem buscant vies de finançament per fer-ho». A més, fora del nucli antic, també «hi ha diversos carrers que tenen necessitats, però no ho podem entomar amb recursos propis». A mesura que hi hagi el finançament supramunicipal, s’aniran realitzant els projectes.
Una renovació integral
La reforma de la plaça de la Vila, amb un projecte aprovat el passat novembre, preveu una transformació integral per fer-la més accessible i amable per a tothom. L’espai es dissenyarà perquè sigui una plataforma única que permeti l’accessibilitat a l’ajuntament i a tota la plaça.
Un altre dels objectius prioritaris és reduir la presència de vehicles estacionats a l’entorn i donar prioritat als vianants, «convertint la plaça en un espai més segur, tranquil i pensat per passejar-hi i fer-hi vida». La reforma també vol millorar la connexió amb els comerços i habitatges del voltant, resolent els actuals desnivells del paviment, de manera que farà la sensació que guanyi amplitud cap als carrers.
D’altra banda, segons el projecte aprovat, es dotarà la plaça de la Vila de més zones d’ombra i més mobiliari urbà, actuacions que pretenen «afavorir la trobada i la celebració d’activitats populars» que ja hi són habituals. «L’augment de vegetació i biodiversitat permetrà gaudir d’un entorn més verd i agradable, contribuint a fer del centre del poble un espai més sostenible i saludable». Finalment, el projecte també preveu reivindicar la història i la memòria del municipi, reubicant la placa de l’Avi Mateu.
Amb aquesta actuació, es vol «consolidar la plaça de la Vila com el veritable centre de relació, convivència i cohesió social de Navarcles, un espai per a la gent i al servei del poble». I és que la plaça té com a element principal l’edifici de l’ajuntament, del qual se’n va fer una remodelació integral que va suposar també una ampliació d’espais a final de la dècada dels 90 del segle passat, respectant l’estructura principal i, especialment, la façana. Es tracta d’una obra de l’arquitecte modernista manresà Ignasi Oms i Ponsa, que es va començar a construir el 1910 i es va finalitzar el 1912. El 2012 es va fer un acte de celebració del centenari de la seva construcció.
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