Rescaten amb helicòpter un excursionista a Sant Vicenç de Castellet
La persona s'ha lesionat mentre caminava pel camí de Vallhonesta, a la zona del Puigsoler Petit, i ha estat evacuada amb un helicòpter dels Bombers
Una persona ha hagut de ser rescatada aquest dissabte al matí després de lesionar-se un turmell mentre caminava amb la seva parella pel camí de Vallhonesta, a la zona del Puigsoler Petit, a Sant Vicenç de Castellet. Els Bombers de la Generalitat han activat un helicòpter amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per dur a terme el rescat.
L'avís s'ha rebut a les 10.22 hores, quan s'ha informat que una persona s'havia fet mal en un turmell i no podia continuar la marxa mentre feia una excursió amb la seva parella.
Davant la dificultat d'accés a la zona, els Bombers han mobilitzat un helicòpter amb efectius del GRAE i personal sanitari del SEM. Un cop localitzada, la persona ferida ha estat atesa i evacuada perquè pogués rebre assistència mèdica
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