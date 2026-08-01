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Rescaten amb helicòpter un excursionista a Sant Vicenç de Castellet

La persona s'ha lesionat mentre caminava pel camí de Vallhonesta, a la zona del Puigsoler Petit, i ha estat evacuada amb un helicòpter dels Bombers

Un helicòpter del grup GRAE dels Bombers

Un helicòpter del grup GRAE dels Bombers / BOMBERS

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Núria León

Núria León

Manresa

Una persona ha hagut de ser rescatada aquest dissabte al matí després de lesionar-se un turmell mentre caminava amb la seva parella pel camí de Vallhonesta, a la zona del Puigsoler Petit, a Sant Vicenç de Castellet. Els Bombers de la Generalitat han activat un helicòpter amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per dur a terme el rescat.

L'avís s'ha rebut a les 10.22 hores, quan s'ha informat que una persona s'havia fet mal en un turmell i no podia continuar la marxa mentre feia una excursió amb la seva parella.

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Davant la dificultat d'accés a la zona, els Bombers han mobilitzat un helicòpter amb efectius del GRAE i personal sanitari del SEM. Un cop localitzada, la persona ferida ha estat atesa i evacuada perquè pogués rebre assistència mèdica

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