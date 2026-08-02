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La Colla dels Tres Mil ascendeix la Tossa del Cap de Siscaró

Es tracta d'una muntanya de 2.818 metres que es troba entre la vall d'Incles i la frontera amb França

La Colla dels Tres Mil ascendeix la Tossa del Cap de Siscaró

La Colla dels Tres Mil ascendeix la Tossa del Cap de Siscaró / ARXIU PARTICULAR

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Regió7

Manresa

La colla dels Tres Mil va assolir el passat 19 de juliol la Tossa del Cap de Siscaró, de més de 2.818 metres d’altura, situada al Pirineu andorrà. Sortint des d’Andorra, el grup va passar pel pont d’Envalira fins a coronar el cim. Es tracta d’una muntanya que es troba entre la zona de la vall d’Incles i la frontera amb França. El grup ascendeix muntanyes emblemàtiques i fomenta el sentiment de germanor a la muntanya.

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