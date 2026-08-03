Artés estrenarà la renovació de la zona exterior de Cal Sitges per la festa major
S’ha enderrocat una de les naus de l’antic complex fabril reconvertit en centre cultural per guanyar dimensions en el que per les festes es converteix en l’anomenat Espai Central
Artés ha guanyat un nou espai lúdic que estrenarà per la festa major. Aquest serà, de fet, un dels aspectes més destacats de la programació d’una celebració que tindrà lloc el primer cap de setmana de setembre. Es tracta de l’àrea exterior del complex cultural de Cal Sitges, que enguany disposarà d’una configuració més àmplia i oberta gràcies a la primera fase de les obres de transformació de l’entorn. Els treballs han comportat l’enderroc de la nau que fins ara ocupava bona part del recinte, fet que ha permès incrementar notablement l’espai disponible respecte dels anys anteriors. Es tracta de la zona que durant la festa major es converteix en l’anomenat Espai Central, i que gràcies a aquesta ampliació en aquesta pròxima edició guanyarà capacitat, comoditat i visibilitat per al públic assistent.
El Tasta i Volta i l’EscalaBirres debuten a la programació com a principals novetats d’enguany
Del 3 al 7 de setembre, el municipi acollirà una programació amb desenes d'activitats adreçades a tots els públics, que combinaran música en directe, cultura popular, activitats esportives i familiars i diverses propostes gastronòmiques.
La música serà un dels grans protagonistes de la festa artesenca, i aquest remodelat i ampliat Espai Central a Cal Sitges tornarà a concentrar els principals concerts. La Ludwig Band, una de les bandes més destacades del panorama català actual, liderarà el cartell musical i actuarà divendres a la nit, en una jornada que també comptarà amb les actuacions de La Trup Duet i DJ Ceba. Dissabte serà el torn del Frikibingo, que torna després de l'èxit de l'any passat per encetar la nit, seguit d’El Baile de Fin de Curso i DJ Álvaro. Diumenge pujaran a l'escenari SDP, Les Que FaltaBand, DJ Matusalem i DDDJ. La programació musical de l’escenari principal culminarà dilluns amb les havaneres d'Els Pescadors de l'Escala, un grup de referència dins aquest gènere musical.
L’Espai Central també comptarà amb la zona de food trucks, que reunirà sis propostes gastronòmiques de proximitat de divendres a diumenge a partir de les sis de la tarda. L'espai complementarà l'oferta lúdica i musical amb una variada proposta culinària amenitzada pel DJ Jose de Luxe. Pizzes artesanes elaborades amb massa mare, truites fetes amb ous de producció pròpia, cuina asiàtica amb opcions vegetarianes i la xurreria local, l'Artesenca, són algunes de les propostes que s'hi podran trobar.
Dues novetats destacades
El gruix dels actes es concentrarà del divendres 4 al dilluns 7 de setembre. Abans, però, la festa s'obrirà dijous al vespre amb la primera edició del Tasta i Volta, una ruta gastronòmica pels bars i restaurants del municipi que convidarà a descobrir la gastronomia local abans dels dies centrals de la festa major. Els participants podran degustar tapes als diferents establiments i, aquells que completin el recorregut, entraran en el sorteig d'un sopar per a dues persones.
Entre les novetats també destaca l'EscalaBirres, una singular competició que desafiarà els participants a enfilar-se tan amunt com sigui possible escalant una columna de caixes de cervesa amb l'ajuda d'un arnès de seguretat subjectat per una grua. L'activitat, que combina habilitat, equilibri i diversió, tindrà lloc diumenge a la tarda al parc de Can Cruselles.
Espai infantil i de cultura popular
La plaça de l’Església tornarà a ser el principal escenari de les propostes familiars de la festa major, amb activitats adreçades a totes les edats. La programació inclou els jocs dels Xics del Xurrac, un show cooking familiar, una sessió de contacontes, tallers diversos i l’espectacle de clown “Woooow”, entre altres activitats pensades per gaudir en família.
La cultura popular també tindrà un protagonisme destacat a la plaça de l’Església. Dissabte es podrà gaudir d’una ballada de sardanes al ritme de la prestigiosa Cobla Mediterrània. A més, durant tot el cap de setmana s’organitzaran visites gratuïtes al campanar de la parròquia de Santa Maria, una oportunitat única per descobrir el patrimoni local i contemplar Artés des d’un punt de vista privilegiat.
La programació familiar s’estendrà, a més, a altres punts del municipi. Entre les propostes més destacades hi ha la Festa Holi, que divendres omplirà de color el cel d’Artés amb una celebració inspirada en la tradició índia. També tornen els inflables aquàtics a les piscines municipals, una de les activitats més esperades pels infants.
Entre altres propostes, dissabte al vespre, Cafè Trio amenitzarà el tradicional Ball de Gala a la sala Dos de Gener. El grup que ja acumula quatre nominacions als Premis ARC donarà vida a un repertori musical per gaudir d'una de les cites més tradicionals de la festa. La nit de diumenge també tindrà ball a la sala Dos de Gener, en aquesta ocasió, anirà a càrrec de Dúo Caramelo, que tornarà a actuar a Artés.
L'activitat esportiva també tindrà un paper destacat dins la programació. La Festa Major tornarà a incloure el tradicional torneig del FC Artés, el torneig 3x3 de bàsquet, les competicions de tenis taula, petanca i escacs, i també activitats singulars com el geocatxing de vespre.
Punt Lila
La Festa Major d’Artés tornarà a comptar amb un Punt Lila, que estarà operatiu les nits de divendres, dissabte i diumenge. Aquest espai oferirà informació, sensibilització i atenció davant possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica i contribuirà a garantir una Festa Major segura, respectuosa i lliure de discriminacions.
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