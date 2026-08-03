Canet de Fals celebra un reeixit Torneig de Vòlei Platja amb un èxit d’assistència
L'esdeveniment ja s'ha convertit en una de les cites de l’estiu a Fonollosa
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Regió7
Manresa
El nucli de Canet de Fals, a Rajadell, va acollir la 3a edició del Torneig de Vòlei Platja del Juliol Jove, organitzat per l’Ajuntament, una jornada esportiva que ja s’ha convertit en una de les cites de l’estiu a Fonollosa.
Va ser una jornada esportiva plena de bon ambient a la piscina municipal, amb la participació dels equips, el suport del públic i la feina imprescindible de totes les persones que fan possible l’esdeveniment.
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