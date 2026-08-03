Castellbell tindrà una festa major amb més música, concurs d’arrossos i noves activitats familiars
La programació recupera el correaigua familiar i incorpora l’espectacle improshow i un làser tag
Castellbell i el Vilar ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la festa major, que tindrà lloc del 12 al 16 d'agost amb una programació que combina tradició, cultura popular, música, activitats familiars, esport i gastronomia. El programa d'enguany aposta per ampliar l'oferta d'activitats i consolidar una festa pensada per a totes les edats.
Una de les principals novetats és el reforç de la programació musical nocturna. A les actuacions habituals de l'Orquestra Rosaleda i del concert de divendres a la nit, aquest any s'hi incorpora un tercer gran concert amb el tribut a Estopa del grup Cacho a Cacho, que obrirà les nits de festa major el dimecres 12 d'agost. La programació musical també manté les sessions de DJ durant les nits festives, amb les actuacions de DJ Nestor, DJ Enka, DJ Creuss i DJ Arzzett.
El divendres 14 d'agost arribarà una altra de les novetats destacades amb una festa hawaiana, que convertirà el pati de l'escola Jaume Balmes en un espai de música i ambient estiuenc. La vetllada comptarà amb el concert de versions de La Tropical i continuarà amb la sessió de DJ Creuss, convidant els assistents a participar-hi amb vestimenta inspirada en Hawaii.
Concurs d’arrossos i activitats infantils
La festa major també incorpora per primera vegada un concurs d'arrossos, una proposta gastronòmica que vol fomentar la participació de colles i grups d'amics en un ambient festiu i de convivència. Aquesta activitat se celebrarà el divendres al migdia al poliesportiu municipal.
Els més petits també guanyen protagonisme amb una programació reforçada. A més de les tradicionals activitats infantils amb escape room, inflables aquàtics o la baixada d’andròmines, enguany s'estrena una jornada que combinarà la festa Holi, una festa de l'escuma i un espectacle sorpresa, prevista per al dijous 13 d'agost, ampliant així les propostes familiars de la Festa Major.
Torna el pubillatge
Una altra de les incorporacions al programa serà la proclamació del pubillatge, que tindrà lloc el dissabte 15 d'agost a la tarda. L'acte recupera una tradició vinculada a la cultura popular catalana i formarà part dels actes institucionals de la Festa Major.
La programació manté, alhora, la majoria de les activitats més esperades pels veïns i veïnes, com el pregó, el correaigua familiar, el correfoc dels Diables Els Resistents, les sardanes, el ball amb l'Orquestra Rosaleda, el ral·li humorístic, el sopar de germanor, les havaneres amb rom cremat o les activitats esportives i culturals organitzades per les entitats del municipi.
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, destaca que "hem preparat una Festa Major que combina les activitats que formen part de la nostra identitat amb noves propostes per arribar a nous públics. Volem que siguin cinc dies per compartir, retrobar-nos i continuar fent poble amb una programació diversa, participativa i de qualitat".
Implicació col·lectiva
La Festa Major compta, un any més, amb la implicació de les entitats locals, voluntariat, patrocinadors i personal municipal, que fan possible una programació amb activitats repartides per diferents espais del municipi, tot i que el pati de l'Escola Jaume Balmes tornarà a ser el principal punt de trobada de la celebració. A més, durant les nits de divendres i dissabte hi haurà instal·lat el Punt Lila, un espai d'informació, sensibilització i atenció davant qualsevol situació de violència masclista o LGTBIfòbica.
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