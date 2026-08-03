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Un incendi crema una hectàrea de rostoll a tocar d'una granja i de la Séquia a Sallent

Bombers, ADF, pagesos han treballat per evitar que les flames agafessin massa forestal

Controlat un incendi dins del terme municipal de Sallent entre la Séquia i una granja

Controlat un incendi dins del terme municipal de Sallent entre la Séquia i una granja / Ajuntament de Sallent

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Eduard Font Badia

Manresa

Un incendi ha cremat a primera hora d'aquesta tarda una hectàrea, aproximadament, a Sallent, entre una granja i la Séquia. L'avís s'ha donat a les 16.26 hores. Els Bombers hi han destinat sis dotacions.

Quan han arribat ja hi havia al lloc la Policia Local i els pagesos, treballant amb els tractors i les ADF de la zona. Ràpidament, s'han coordinat per a dedicar-se als dos flancs del foc, i en poca estona ha pogut ser controlat.

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Efectius dels Bombers a tocar de la Séquia / Ajuntament de Sallent

Finalment, les flames no han afectat l'edifici de la granja, i només ha cremat vegetació agrícola, sense que arribés a agafar massa forestal.

El foc s'ha pogut evitar que entrés a la granja

El foc s'ha pogut evitar que entrés a la granja / Ajuntament de Sallent

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