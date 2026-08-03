Un incendi crema una hectàrea de rostoll a tocar d'una granja i de la Séquia a Sallent
Bombers, ADF, pagesos han treballat per evitar que les flames agafessin massa forestal
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Manresa
Un incendi ha cremat a primera hora d'aquesta tarda una hectàrea, aproximadament, a Sallent, entre una granja i la Séquia. L'avís s'ha donat a les 16.26 hores. Els Bombers hi han destinat sis dotacions.
Quan han arribat ja hi havia al lloc la Policia Local i els pagesos, treballant amb els tractors i les ADF de la zona. Ràpidament, s'han coordinat per a dedicar-se als dos flancs del foc, i en poca estona ha pogut ser controlat.
Finalment, les flames no han afectat l'edifici de la granja, i només ha cremat vegetació agrícola, sense que arribés a agafar massa forestal.
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