La penya La Corneta impulsarà un homenatge a les dones pioneres del Corre de bou de Cardona
Serà l'entitat beneficiària de la venda de polseres d'enguany, que destinarà a un projecte de recuperació de la memòria de les dones que van obrir camí en la participació femenina a la festa
Regió7
La penya La Corneta de Cardona impulsarà un projecte de recuperació i reconeixement del paper de les dones en la història del Corre de bou, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major del poble. I és que enguany, aquesta penya serà l'entitat beneficiària dels diners obtinguts amb la venda de la polsera de la Festa Major de Cardona 2026, segons que ha acordat l'Ajuntament després de validar la candidatura presentada per l'entitat, que farà servir aquests recursos per donar embranzida al projecte.
En concret, la iniciativa, prevista per al 2027, vol retre homenatge a les dones que, en una època en què la seva presència era molt menys habitual, van participar activament en el Corre de bou i van contribuir a obrir camí perquè avui moltes altres dones visquin aquesta tradició amb normalitat. El projecte preveu un acte de reconeixement públic, la recopilació de la història de les dones homenatjades, el lliurament d'un record commemoratiu a elles o a les seves famílies, una exposició fotogràfica sobre la participació femenina al Corre de bou i diverses accions de difusió.
La penya La Corneta, una entitat formada íntegrament per dones, va néixer amb la voluntat de promoure, visibilitzar i reafirmar el paper de les dones en les festes populars i, especialment, en el Corre de bou de Cardona. “Amb aquest projecte, volem reivindicar que les dones també formen part del passat, el present i el futur d'una de les tradicions més arrelades del municipi”, explica Míriam Cots, membre de la penya La Corneta.
A més d'aquest homenatge, els beneficis de la polsera també contribuiran a garantir la continuïtat de les activitats que l'entitat organitza al llarg de l'any, reforçant el seu compromís amb la cultura popular i amb la promoció de la participació femenina en les festes de Cardona.
La convocatòria impulsada per l'Ajuntament tenia com a objectiu obrir un procés participatiu per decidir els beneficis de la polsera de la Festa Major a una entitat amb activitat d'interès social, cultural o comunitària vinculada a la Festa Major. En aquesta edició, la penya La Corneta ha estat l'única entitat que ha presentat candidatura i, d'acord amb les bases reguladores, no ha estat necessari obrir el procés de votació ciutadana previst per als supòsits en què concorren diverses propostes.
"La proposta de la penya La Corneta posa el focus en una part de la nostra història que sovint ha quedat en un segon pla. Reconèixer les dones que van obrir camí al Corre de bou és també una manera d'enriquir la memòria col·lectiva de Cardona i de continuar avançant cap a unes festes on tothom se senti representat”, explica Núria Crespo, regidora de Festes de Cardona.
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