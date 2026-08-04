Cardona reuneix més de 200 infants en una jornada dedicada a la salut amb la Fundació SHE
Durant més de dues hores, els equips van recórrer diferents espais del municipi participant en activitats vinculades a l'activitat física, l'alimentació saludable, el descans i la salut mental
Regió7
La Fundació SHE, amb el suport de Fundació la Caixa, va recuperar la Jornada SHE a Cardona, una de les activitats més emblemàtiques del projecte de promoció de la salut al municipi, que va reunir més de 200 infants dels casals d'estiu de Cardona en una gran gimcana educativa pels carrers del nucli antic.
Durant més de dues hores, els equips van recórrer diferents espais de Cardona participant en activitats vinculades a l'activitat física, l'alimentació saludable, el descans, la salut mental, el treball en equip i el respecte per la natura amb l'objectiu d'aprendre jugant i fomentar estils de vida saludables des de la infància. Un circuit d’aventura, un circuit BTT i cars ecològics van ser algunes de les proves pels nens del municipi.
La jornada va finalitzar a la plaça de la Fira, on tots els equips es van reunir per completar l'última activitat i posar el punt final a la festa amb una coreografia conjunta dirigida per Maria Àngels Riu.
La recuperació de la Jornada SHE s'emmarca en la nova etapa del projecte Healthy Communities 2030 – Cardona Vila Saludable, que continua apostant per la promoció de la salut a través de la participació comunitària i d'activitats educatives adreçades a totes les edats.
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