La Festa Major d’Avinyó recuperarà el programa de cinc dies
La celebració, del 18 al 22 de setembre, s’allargarà fins dimarts i manté les propostes més arrelades
Avinyó s’omplirà d'activitat, cultura popular, música, tradició i propostes per a totes les edats del divendres 18 al dimarts 22 de setembre amb motiu de la festa major, de la qual ara se n’ha fet públic el programa. En destaca que enguany la celebració recupera també el dimarts de festa major per oferir cinc jornades de propostes repartides pels diferents espais del municipi.
L’Ajuntament destaca que la programació combina els actes més tradicionals amb novetats i espectacles, gràcies a la implicació de les entitats, les comissions i el teixit associatiu del municipi.
Propostes per a tots els públics
El programa arrencarà el divendres 18 de setembre amb la vesprada de festa major, el sopar popular, l'obertura oficial, el correfoc i la primera gran nit musical amb Coco i DJ Jolie.
El dissabte 19 serà una de les jornades més intenses, amb el concurs de pintura ràpida i el de dibuix infantil i, d’altra banda, el 10è concurs de paelles. També tindrà lloc una de les activitats amb més seguiment, la popular baixada d'andròmines, i es completarà amb una nit de concerts al pavelló amb Els Catarres, Banda Neon i DDDJ. Per accedir als concerts serà imprescindible disposar d'entrada gratuïta, que caldrà obtenir prèviament a través de l'app Tràmit de l'Ajuntament d'Avinyó.
El diumenge 20 la cultura popular prendrà el protagonisme amb la 28a trobada gegantera, la cercavila, els jocs gegants de fusta i els concerts i ball amb l'Orquestra Montgrins, que donaran pas a l'actuació de Sicuta.
La programació continuarà el dilluns 21 amb la ballada de sardanes, el campionat de botifarra i el concert de Pa d'Àngel, mentre que el dimarts 22, jornada recuperada dins la festa major, oferirà ball vermut, cafè concert i l'espectacle familiar "Xisblufa", posant el punt final a cinc dies de celebració.
Durant totes les nits de concerts hi haurà també Punt Lila, amb l'objectiu de promoure unes festes lliures d'agressions sexistes i LGTBI-fòbiques.
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