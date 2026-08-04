El principal grup de l’oposició de Santpedor reclama una reforma integral de Cal Llovet
SEAM argumenta que que «no hem votat en contra de la reparació d’una teulada, sinó de la manca d'un projecte»
El grup municipal del SEAM (Santpedor És Un Altre Món), principal grup de l'oposició a l'Ajuntament santpedorenc, ha votat en contra de la licitació de les obres de reforma de la coberta de la Sala Cal Llovet perquè considera que el govern municipal «ha perdut una oportunitat per afrontar la renovació d'un dels equipaments més emblemàtics del municipi amb una visió de futur».
En un comunicat, SEAM argumenta que la seva oposició no és a la reparació de la teulada, que considera necessària -recorden que fa anys que reclamen una actuació sobre la coberta davant el seu deteriorament-, sinó que el desacord rau «en la manera com s'ha plantejat la intervenció».
El que defensa la formació és que «si s'ha de tancar Cal Llovet i fer una inversió important, el més responsable i eficient és aprofitar aquesta oportunitat per executar una reforma integral de l'edifici».
Així, lamenta que el govern municipal (ERC) «hagi optat per una actuació parcial, sense presentar un projecte global que defineixi com ha de ser el futur de Cal Llovet». Admeten que durant la tramitació del dictamen, els tècnics municipals van facilitar un document orientatiu amb possibles actuacions, «però sense un projecte executiu, sense un calendari i sense el compromís que la resta de millores es materialitzin».
Per al grup de l’oposició «no es tracta només d'arreglar una teulada. Es tracta de decidir quin equipament volem per als propers vint o trenta anys». SEAM considera que una reforma integral «permetria renovar també els espais interiors, adaptar-los a les necessitats actuals de les entitats i dels usuaris, millorar l'eficiència energètica de l'edifici i evitar haver de tornar a tancar la sala en un futur pròxim per executar noves obres».
En el seu comunicat, alerta que les actuacions «fragmentades sovint acaben incrementant els costos, allargant els terminis i generant més molèsties als veïns i veïnes de Santpedor, que una intervenció planificada des del primer moment».
El SEAM assegura que continuarà defensant la reforma de Cal Llovet, però reclama que el govern municipal elabori «un projecte integral, amb una planificació clara, un calendari d'execució per garantir una gestió eficient i ordenada dels diners dels veïns de Santpedor i el consens necessari perquè aquest equipament continuï sent un referent cultural i social per al municipi». I reblen que «nosaltres també volem arreglar la teulada; el que no volem és que d'aquí a dos o tres anys hàgim de tornar a tancar Cal Llovet perquè ningú va tenir la previsió de planificar una reforma completa quan encara hi érem a temps».
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