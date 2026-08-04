Sant Fruitós obre la convocatòria d’ajuts de menjador escolar
Estan adreçats a infants de l’escola bressol municipal als escolars empadronats als barris que cursen els estudis als centres del nucli
Regió7
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert el període de presentació de sol·licituds per accedir als ajuts de menjador escolar adreçats als usuaris de la llar d'infants Les Oliveres i als escolars empadronats als barris del municipi que cursen els seus estudis en centres públics del nucli.
Una de les línies d'ajut està destinada a les famílies amb infants matriculats a la llar d'infants municipal que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida. Per optar a aquesta subvenció cal estar empadronat a Sant Fruitós de Bages, haver sol·licitat el servei de menjador al centre i complir els requisits econòmics establerts a les bases de la convocatòria. Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de setembre.
Paral·lelament, el consistori manté la línia d'ajuts destinada a sufragar el 50% del cost del menjador escolar dels infants empadronats a les urbanitzacions del municipi que assisteixen als centres públics del nucli de Sant Fruitós. En aquest cas, el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de setembre.
Les persones interessades poden consultar les bases de les convocatòries, els requisits i presentar la sol·licitud a través de https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/ o bé presencialment a les oficines de l'Ajuntament.
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